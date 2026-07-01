Mỹ hái ‘quả ngọt’: Thêm nền kinh tế lớn thứ 3 Đông Nam Á đến tìm mua LNG, quy mô tỷ USD

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Thái Lan PTT đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu với các nhà phát triển dự án xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đảm bảo nguồn cung dài hạn, các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết.

Thái Lan đang tìm cách đảm bảo nguồn cung dài hạn để tránh các giao dịch mua LNG giao ngay tốn kém trong các cuộc khủng hoảng như sự gián đoạn hiện tại ở Trung Đông.

PTT đang đàm phán với một số nhà phát triển, bao gồm cả Woodside Energy của Úc, công ty đang xây dựng nhà máy xuất khẩu LNG Louisiana ở Hoa Kỳ.

Sự quan tâm của người mua đối với LNG từ Louisiana gần đây đã tăng lên sau cú sốc mất nguồn cung từ Trung Đông, Liz Westcott, Giám đốc điều hành của Woodside Energy cho biết.

PTT đặt mục tiêu mở rộng danh mục cung cấp LNG của mình và Mỹ là một trong những quốc gia mà họ đang xem xét, công ty Thái Lan cho biết.

Việc dòng khí LNG từ Trung Đông đột ngột ngừng lại đã khiến các nhà mua hàng châu Á, bao gồm cả Thái Lan - nước nhập khẩu LNG hàng đầu Đông Nam Á - tìm kiếm các giải pháp dài hạn để đảm bảo nguồn cung từ các nguồn không cần đi qua eo biển Hormuz.

Các cuộc thảo luận về nguồn cung LNG dài hạn của Mỹ cho Thái Lan đã được đẩy nhanh kể từ khi chiến tranh Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz làm gián đoạn các chuyến hàng của Qatar, các nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết với Reuters vào tháng trước.

Thái Lan đã cam kết mua các sản phẩm năng lượng của Mỹ, bao gồm cả LNG.

Vào tháng 10/2025, Mỹ và Thái Lan đã nhất trí về một khuôn khổ thương mại song phương, theo đó quốc gia châu Á này cam kết mua các sản phẩm năng lượng của Mỹ, bao gồm LNG, dầu thô và ethane, với giá trị ước tính là 5,4 tỷ đô la mỗi năm.

Thái Lan cũng đang chuẩn bị tham gia dự án LNG Alaska trong tương lai, dự án mà chính quyền ông Trump đang mạnh mẽ thúc đẩy và hỗ trợ, bao gồm cả trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao châu Á năm ngoái.

Hiện vẫn chưa có quyết định đầu tư cuối cùng nào được đưa ra đối với dự án Alaska LNG trị giá 44 tỷ đô la.Tuy nhiên, năm ngoái, tập đoàn PTT của Thái Lan đã ký một thỏa thuận hợp tác để tham gia chiến lược vào dự án, bao gồm việc mua 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ Alaska LNG trong thời hạn 20 năm.