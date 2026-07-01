Khoan sâu 5.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 1 tỷ thùng dầu

Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas vừa công bố thêm hai phát hiện mới về dầu và khí ngoài khơi Suriname, đồng thời hoàn tất chương trình thẩm định tại Lô 52. Với kết quả này, tổng số giếng khoan thành công của tập đoàn tại quốc gia Nam Mỹ đã tăng lên tám giếng, với tổng tài nguyên phát hiện ước tính vượt 1 tỷ thùng dầu quy đổi.

Theo thông báo của Petronas, các phát hiện mới được thực hiện thông qua công ty con Petronas Suriname E&P BV, tiếp tục củng cố tiềm năng của khu vực ngoài khơi Suriname, nơi đang nổi lên như một trong những điểm nóng thăm dò dầu khí trên thế giới.

Một trong hai phát hiện mới đến từ giếng thăm dò Caiman-1, được khoan ở độ sâu hơn 5.000 m dưới đáy biển tại vùng nước sâu khoảng 90 m. Giếng này đã phát hiện nhiều tầng đá sa thạch niên đại kỷ Phấn trắng chứa dầu.

Trong khi đó, giếng Swartzia Aspasia Complex-1 (SAC-1), nằm cách mỏ khí Sloanea-1 khoảng 8 km về phía đông, được khoan tại khu vực có độ sâu nước khoảng 610 m và đạt tổng độ sâu khoảng 4.560 m. Kết quả khoan cho thấy sự hiện diện của các tầng chứa khí trong đá sa thạch.

Petronas cho biết các thử nghiệm dòng chảy (DST) tại giếng SAC-1 ghi nhận khả năng khai thác khí ở mức cao, qua đó xác nhận chất lượng tốt của tầng chứa khí.

Bên cạnh hai phát hiện mới, Petronas cũng hoàn tất đánh giá tại giếng Roystonea-2, được khoan cách giếng Roystonea-1 khoảng 7 km. Kết quả cho thấy các tầng chứa dầu tiếp tục mở rộng theo phương ngang, đồng thời thử nghiệm khai thác ghi nhận năng suất dầu cao, góp phần khẳng định quy mô và chất lượng của hệ thống mỏ.

Ông Mohd Jukris Abdul Wahab, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc mảng Thượng nguồn của Petronas, cho biết tám giếng khoan thành công tại Suriname phản ánh năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm triển khai dự án cũng như hiệu quả hợp tác của tập đoàn tại quốc gia này.

Theo ông, Lô 52 nằm trong khu vực được gọi là "Đường Vàng" (Golden Lane) - hành lang địa chất được đánh giá có tiềm năng dầu khí rất lớn ngoài khơi Suriname. Petronas sẽ tiếp tục tập trung chuyển đổi các nguồn tài nguyên đã phát hiện thành giá trị kinh tế lâu dài cho cả Suriname và tập đoàn.

Lãnh đạo Petronas cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ Suriname trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực ngành dầu khí và thúc đẩy giá trị hợp tác giữa hai bên.

Hiện Petronas sở hữu quyền tham gia tại tám lô dầu khí ngoài khơi Suriname gồm các lô 9, 10, 48, 52, 53, 63, 64 và 66. Trong đó, tập đoàn là đơn vị điều hành Lô 52 với tỷ lệ sở hữu 80%, 20% còn lại thuộc Paradise Oil Company NV - công ty con của doanh nghiệp dầu khí quốc gia Suriname Staatsolie Maatschappij Suriname NV.

Những phát hiện mới tiếp tục củng cố vị thế của Suriname như một trong những khu vực thăm dò dầu khí giàu triển vọng tại Nam Mỹ. Trong những năm gần đây, quốc gia này liên tục ghi nhận các phát hiện quy mô lớn ngoài khơi, thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế và được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm sản xuất dầu khí mới trong khu vực.



