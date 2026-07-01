Cả nghìn xe VinFast được đưa sang châu Âu làm dịch vụ: Lô VF 8 đầu tiên đã tới Hà Lan, loạt VF 6 chờ cập cảng cuối tháng này

Fanpage của Green SM (GSM) và chi nhánh Green SM Netherlands (Hà Lan) đồng loạt công bố hình ảnh những chiếc VinFast VF 8 (thế hệ trước) mang màu xanh nhận diện thương hiệu đã có mặt tại Hà Lan. Đây dường như là bước chuẩn bị cho việc khai thác đội hình xe taxi thuần điện tại quốc gia này trong thời gian tới.

Lô xe VinFast VF 8 với màu xanh đặc trưng của GSM được đưa tới Hà Lan. Ảnh: GSM

Tại thị trường Hà Lan, danh mục phương tiện hiện tại ghi nhận sự xuất hiện duy nhất của dòng VF 8 với cả hai phiên bản Eco và Plus. Dựa vào hình ảnh mà GSM chia sẻ, có thể thấy những chiếc VF 8 được đưa sang châu Âu phục vụ kinh doanh dịch vụ có trang bị nội, ngoại thất tương tự bản bán ở Việt Nam.

Trang bị tiện nghi trong xe tại Hà Lan dường như giống bản bán tại Việt Nam. Ảnh: GSM

Đây là lần đầu tiên dòng xe VF 8 được áp dụng màu sơn xanh đặc trưng của hãng xe công nghệ Việt Nam. Trước đó, tại thị trường nội địa, màu sơn này chỉ được áp dụng cho các dòng xe thuộc phân khúc phổ thông và trung cấp như Herio Green, Neiro Green hay Minio Green. Trong khi đó, dòng VF 8 được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, thường giữ nguyên các màu sơn tiêu chuẩn giống như xe cá nhân của khách hàng.

Bên cạnh việc triển khai dòng xe VF 8 tại Hà Lan, một lô xe quy mô khoảng cả nghìn chiếc, chủ yếu là dòng VF 6, đang trong quá trình vận chuyển từ Việt Nam sang Bỉ. Tiến trình vận tải hàng hải được thực hiện qua nhiều giai đoạn, bắt đầu bằng việc xếp hàng lên tàu tại cảng Hải Phòng, cập cảng Thái Thương (Trung Quốc), lưu bãi tại đây khoảng một tuần trước khi chuyển tiếp sang tàu vận tải cỡ lớn Grande Melbourne để tiến vào thị trường châu Âu. Chuyến tàu này dự kiến sẽ cập cảng Antwerp của Bỉ vào cuối tháng 7.

Rất nhiều chiếc VF 6 đang trên đường vận chuyển sang châu Âu. Ảnh cắt từ clip: This is Suzhou

Để chuẩn bị cho việc vận hành bộ máy, nền tảng LinkedIn liên tục ghi nhận các đợt tuyển dụng quy mô lớn của doanh nghiệp tại Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và thị trường Bờ Biển Ngà tại châu Phi. Cơ cấu nhân sự được tuyển dụng trải rộng ở hầu hết các khâu trọng yếu của một bộ máy chi nhánh từ nhân sự, kinh doanh đến kiểm soát chất lượng, an toàn và an ninh. Sự kiện Green Connect vừa diễn ra tại Hà Lan cũng là dịp để Green SM gặp gỡ và trò chuyện với những tài xế đang quan tâm.

GSM đang tuyển dụng nhân sự cho rất nhiều vị trí làm việc tại châu Âu. Ảnh: GSM

GSM hiện có khoảng 3 năm vận hành dịch vụ di chuyển thuần điện bằng các mẫu ô tô do VinFast sản xuất. Ngoài thị trường Việt Nam, doanh nghiệp này đã mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều quốc gia bao gồm Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan.