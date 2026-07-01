Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và châu Âu

Xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2026, nhờ nhu cầu phục hồi tại các thị trường lớn và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đây tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của cả nước.

Mỹ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành. Riêng trong tháng 5, xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 5,4 tỷ USD, tăng gần 14% so với tháng trước và tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 22,5 tỷ USD, tăng gần 55% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Kết quả này phản ánh nhu cầu nhập khẩu thiết bị công nghệ, máy chủ và sản phẩm phục vụ các trung tâm dữ liệu tại Mỹ vẫn ở mức cao, đồng thời cho thấy Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đơn hàng của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch khoảng 8,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, tăng hơn 33% so với cùng kỳ. Dù quy mô tiếp tục mở rộng, tỷ trọng của thị trường này giảm nhẹ do tốc độ tăng trưởng thấp hơn Mỹ.

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) cũng ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch đạt gần 5 tỷ USD, tăng hơn 43%. Nhiều thị trường lớn trong khối tăng trưởng mạnh như Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hungary và Cộng hòa Séc, cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử tiếp tục cải thiện.

Trong khi đó, Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn là một trong những trung tâm trung chuyển quan trọng của hàng điện tử Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng vai trò cầu nối trong chuỗi cung ứng khu vực.

ASEAN nổi lên là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng gần 77%, đạt hơn 3 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Thái Lan tăng hơn gấp đôi, trong khi Singapore và Malaysia cũng ghi nhận mức tăng cao. Diễn biến này phản ánh nhu cầu linh kiện điện tử trong khu vực tiếp tục mở rộng, đồng thời cho thấy sự gia tăng liên kết sản xuất giữa các nước ASEAN.

Ở các thị trường châu Á khác, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt gần 3,9 tỷ USD, tăng gần 12%. Nhật Bản tăng khoảng 60%, Đài Loan tăng hơn 75%, còn Ấn Độ tăng gần 28%, tiếp tục là những thị trường có nhiều tiềm năng đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài các thị trường truyền thống, nhiều điểm đến mới cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Xuất khẩu sang Mexico tăng hơn 180%, Anh tăng gần 92%, Australia tăng gần 79%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn 81%, Colombia tăng gần 144%, trong khi Peru tăng hơn 265%. Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước mở rộng thị trường, giảm dần sự phụ thuộc vào một số đối tác lớn.

Nhu cầu máy tính và thiết bị điện tử trên thế giới đang phục hồi khi các doanh nghiệp tăng đầu tư cho chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Dù vậy, ngành vẫn phải đối mặt với áp lực về nguồn cung chip nhớ, linh kiện cũng như chi phí sản xuất.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi nhờ vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.