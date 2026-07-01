Sau ba mùa giải thành công, Better Choice Awards bước vào năm 2026 với một quy mô khác

“Tốt hơn, không phải tốt nhất” vẫn là triết lý dẫn đường của Better Choice Awards từ ngày đầu, và khi giải thưởng bước vào mùa thứ 4, giá trị của chúng vẫn nguyên vẹn như một lời cam kết. Sự vinh danh ở đây thuộc về những sản phẩm phục vụ đúng nhất nhu cầu thật của người tiêu dùng Việt, thay vì chỉ là thứ đắt nhất hay nổi tiếng nhất trên thị trường. Trong bối cảnh thị trường mỗi năm lại chứng kiến sự ra đời của vô vàn sản phẩm, hàng chục mẫu điện thoại ra mắt, xe mới liên tục xuất hiện, ứng dụng tài chính số ngày một nhiều hơn, cam kết đó đang có trọng lượng thực sự.

Triết lý đến từ một quan sát đơn giản

Như một lẽ đương nhiên, niềm tin của người mua hàng là yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của đại đa số người tiêu dùng. Nhưng thứ gì tạo nên niềm tin đó? Trong báo cáo Consumer Outlook: Guide to 2026, NielsenIQ nhấn mạnh rằng trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hiệu quả sử dụng thực tế và việc giữ đúng lời hứa thương hiệu mới là yếu tố then chốt, khiến các thương hiệu tầm cỡ quốc gia và ngân sách quảng cáo lớn phải chứng minh lại giá trị thực của mình, để có thể có chỗ đứng trong giỏ hàng

Đặt cạnh đó là hai dữ kiện nữa: chỉ 12% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng gắn bó với thương hiệu quen bất kể giá cả, và chiến lược mua sắm chung của năm 2025 là "cân nhắc kỹ các thuộc tính quan trọng nhất", tăng 6% so với 2024. NielsenIQ gói gọn xu thế này trong một câu: chi tiêu có chủ đích, mỗi lần mua phải xứng đáng. Người mua hàng sẽ ưa chuộng những thương hiệu mang lại niềm tin, sự cá nhân hóa tốt và sự tiện lợi.

Thực tế mà nói, đây vẫn đã và đang là cách người dùng cân nhắc một sản phẩm đáng mua, chỉ có điều xu hướng mua hàng thông minh và có chọn lọc ngày càng thể hiện rõ. Better Choice Awards ra đời từ chính quan sát đó: khi tiêu chí đánh giá đặt chất lượng thực chức năng lên hàng đầu, giải thưởng đang nói đúng ngôn ngữ người tiêu dùng hôm nay đang dùng để đưa ra lựa chọn. Mùa giải 2025 minh họa điều đó: giải "Xe GenZ của năm" và "Xe Dẫn dắt thị trường" cùng gọi tên VinFast VF3, mẫu xe điện cỡ nhỏ mang chiến lược phổ cập ô tô điện tại Việt Nam, chứ không phải mẫu xe cao cấp hay đắt tiền nhất trong danh sách. Giải "AI tiếng Việt xuất sắc" thuộc về Samsung Galaxy AI, với lý do chiến thắng gói gọn trong một chi tiết: nó được tạo ra để hiểu người Việt hơn.

Ba mùa giải, ba lần mở rộng

Uy tín của Better Choice Awards được xây dựng qua hành động cụ thể: mỗi mùa giải đều mở rộng đúng chỗ thị trường cần, thay vì lặp lại lối cũ.

Năm 2023, khi giải thưởng ra mắt lần đầu, trọng tâm đặt vào hai ngành đổi mới nhanh nhất: Smart Choice Awards cho công nghệ tiêu dùng và Car Choice Awards cho ô tô. Sang 2024, khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu hiện diện trong mọi thiết bị thông minh, giải thưởng chuyển trọng tâm sang AI theo đúng nhịp của thị trường. Rồi đến 2025, một cụm giải hoàn toàn mới xuất hiện: Consumer Finance Awards đưa mảng tài chính số vào hệ thống đánh giá tiêu dùng lần đầu tiên, và Better List ra mắt với sự tham gia đồng thời của người tiêu dùng, chuyên gia và KOC. Mỗi lần mở rộng đều theo một logic rõ: thị trường thay đổi đến đâu, giải thưởng thích nghi đến đó.

Quy mô cũng lớn dần tương ứng. Gala Better Choice Awards 2025 tổ chức tại NIC cơ sở Hòa Lạc với sân khấu 1.500 chỗ ngồi, màn hình khổng lồ và màn trình diễn ô tô điện trên một sàn catwalk độc đáo. Sự kiện được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ bảo trợ truyền thông và đã hai lần được phủ sóng trực tiếp trên kênh này, một mức độ hiếm có với một giải thưởng tiêu dùng.

Khi Nhà nước và doanh nghiệp chung tay đổi mới

Điều tạo nên sức nặng thực chất của Better Choice Awards nằm ở cơ chế tổ chức. Giải thưởng do VCCorp, NIC và Cục Đổi mới sáng tạo đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Dự kiến, gala trao giải năm nay là hoạt động điểm nhấn trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, sự kiện thường niêns bắt đầu từ 1/10.

Cấu trúc đó mang lại một tầng ý nghĩa cụ thể: chứng nhận từ Better Choice Awards ghi nhận doanh nghiệp như một phần của câu chuyện vĩ mô. Việt Nam đang đặt mục tiêu vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo toàn cầu theo GII. Khi sản phẩm tiêu dùng hàng ngày được kết nối trực tiếp với định hướng đó, khoảng cách giữa chính sách và thực tế thị trường bắt đầu thu hẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 - Ảnh: VGP

Chủ đề của Better Choice Awards 2026

Ngay tại mùa giải 2025, ranh giới giữa các ngành đã bắt đầu mờ đi: Samsung Galaxy Watch8 làm nhiệm vụ của một thiết bị theo dõi sức khỏe, ứng dụng BE hoạt động như hạ tầng giao thông đô thị số, Cake by VPBank trở thành nền tảng AI tài chính cá nhân.

Cùng lúc đó, khái niệm ranh giới trong lĩnh vực công nghệ đang linh hoạt hơn bao giờ hết. Samsung Galaxy AI, phát triển bởi kỹ sư người Việt tại SRV, là ví dụ sống động: công nghệ toàn cầu, bản địa hóa bởi người Việt, phục vụ người Việt. Tại Better Choice Awards 2025, các startup AI Việt bắt đầu thắng giải trong sân chơi cạnh tranh cùng những thương hiệu quốc tế lớn. Đây là những tín hiệu cho thấy rõ rằng Việt Nam đang chuyển mình từ thị trường tiếp nhận công nghệ sang đối tác chủ động trong hệ sinh thái đổi mới toàn cầu.

Năm nay, Better Choice Awards sẽ đưa ra một chủ đề mới, và đồng thời đặt ra một câu hỏi lớn hơn các mùa trước: khi ranh giới giữa các ngành và giữa các hình thái sản phẩm đều đang tan dần, thì tiêu chí nào để gọi là "Better"?

Những câu trả lời sẽ đến trong chuỗi bài tiếp theo, khi chúng tôi nhìn lại những thương hiệu thắng giải mùa 2025 và những gì họ đã làm được trong năm 2026. Còn với riêng Better Choice Awards, thì sau ba mùa thành công, giải thưởng đã trở thành thước đo của những đổi mới thực sự .