BMW X5 2027 chính thức trình làng: Lột xác toàn diện, lần đầu có bản thuần điện iX5 sạc 10 phút đi gần 300 km

Sau gần 30 năm có mặt trên thị trường toàn cầu với hơn 2,7 triệu xe bán ra, BMW X5 bước sang thế hệ thứ năm với cuộc "lột xác" toàn diện. Không chỉ thay đổi về thiết kế theo ngôn ngữ Neue Klasse, mẫu SUV hạng sang còn lần đầu tiên có phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện mang tên iX5, bên cạnh các lựa chọn động cơ xăng, diesel và plug-in hybrid.

Việc bổ sung iX5 được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược điện hóa của BMW, khi phân khúc SUV hạng sang đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các mẫu xe điện.

Thiết kế mới theo triết lý Neue Klasse

BMW X5 thế hệ mới vẫn giữ những đường nét đặc trưng của dòng SUV X nhưng được tinh giản đáng kể. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha mỏng hơn, lưới tản nhiệt hình quả thận thiết kế phẳng, kết hợp dải đèn LED ban ngày dạng mũi tên - phong cách đang xuất hiện trên các mẫu xe Neue Klasse.

Một thay đổi đáng chú ý là BMW loại bỏ thiết kế cửa hậu hai mảnh từng gắn bó với X5 suốt nhiều thế hệ để chuyển sang cửa hậu một mảnh truyền thống. Theo hãng, giải pháp này giúp tối ưu không gian bố trí pin trên phiên bản thuần điện cũng như cải thiện khả năng đóng gói kết cấu thân xe.

So với thế hệ trước, X5 mới dài 4.994 mm, tăng khoảng 59 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.035 mm, tăng 60 mm. Những thay đổi này giúp khoang hành khách, đặc biệt là hàng ghế sau, trở nên rộng rãi hơn.

BMW cũng tối ưu tính khí động học với hệ số cản gió chỉ 0,28 Cd, thấp hơn trước, góp phần cải thiện mức tiêu thụ năng lượng và phạm vi hoạt động của các phiên bản điện. Xe tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm 21 inch, trong khi bản cao cấp có thể trang bị vành lên tới 23 inch.

Khoang lái số hóa hoàn toàn

Không gian nội thất là khu vực thay đổi mạnh nhất trên X5 mới.

Toàn bộ bảng táp-lô được thiết kế lại theo triết lý Panoramic iDrive mới của BMW. Trung tâm là màn hình cảm ứng 17,9 inch chạy hệ điều hành BMW Operating System X, kết hợp dải hiển thị Panoramic Vision kéo dài hết chiều ngang chân kính lái nhằm thay thế phần lớn cụm đồng hồ truyền thống.

Hành khách phía trước có thể lựa chọn thêm màn hình giải trí riêng kích thước 14,6 inch. Xe cũng được trang bị màn hình hiển thị kính lái HUD thế hệ mới, trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo, cùng khả năng điều khiển nhiều chức năng bằng giọng nói.

Ngoài ra, X5 thế hệ mới còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh rộng khoảng 2,6 m², cửa hít là trang bị tiêu chuẩn và có tùy chọn cửa đóng mở tự động hoàn toàn.

Đa dạng hệ truyền động

BMW tiếp tục duy trì chiến lược cung cấp nhiều lựa chọn động cơ cho X5 thay vì chỉ tập trung vào xe điện.

Phiên bản X5 40 xDrive sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Khối động cơ này sản sinh 394 mã lực, mô-men xoắn cực đại 580 Nm, đi kèm hộp số tự động Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh xDrive. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,1 giây.

Trong khi đó, phiên bản X5 50e xDrive sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid với tổng công suất 483 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm. Bộ pin 26,5 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 71 km chỉ bằng điện trước khi động cơ xăng hoạt động. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h rút xuống còn 4,6 giây.

BMW cho biết tại một số thị trường, X5 vẫn tiếp tục có phiên bản động cơ diesel nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

iX5 trở thành tâm điểm

Điểm đáng chú ý nhất của X5 thế hệ mới là sự xuất hiện của iX5 – mẫu X5 thuần điện đầu tiên trong lịch sử.

Xe sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho tổng công suất 570 mã lực và mô-men xoắn 804 Nm. Nhờ đó, mẫu SUV nặng gần ba tấn vẫn có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong khoảng 4,4 giây.

Bộ pin dung lượng 144 kWh là lớn nhất từng được BMW trang bị trên một mẫu xe thương mại. Theo hãng, iX5 có phạm vi hoạt động khoảng 700 km theo chuẩn EPA.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 460 kW. Với điều kiện phù hợp, chỉ 10 phút sạc có thể bổ sung khoảng 274 km quãng đường, trong khi quá trình sạc từ 10% lên 80% chỉ mất khoảng 22 phút.

Những thông số này giúp iX5 trở thành một trong những mẫu SUV điện có tốc độ sạc nhanh nhất trên thị trường hiện nay.