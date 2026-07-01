Hàng hiếm Honda CB500 Super Four về Việt Nam: 'Cháy' hàng trước khi mở bán, chạy phố như xe tay ga với công nghệ ly hợp điện tử, giá ngang xe 650 cc chính hãng

Sau hơn 3 tháng chính thức mở bán, những chiếc Honda CB500 Super Four đầu tiên đã được mang về Việt Nam bởi một đơn vị chuyên nhập khẩu xe máy tại TP.HCM. Đại diện đơn vị cho biết gần như toàn bộ xe mang về đều đã có chủ, số ít còn lại được đơn vị dùng làm xe lái thử.

Honda CB500 Super Four được mang về Việt Nam với số lượng giới hạn.

CB500 Super Four được Honda trưng bày lần đầu tiên vào cuối năm ngoái tại triển lãm CIMA (Trung Quốc), tuy nhiên phải chờ đến tháng 3 năm nay, CB500 Super Four chính thức được phân phối đến khách hàng Trung Quốc - thị trường đầu tiên mở bán mẫu naked bike này.

Xe lấy cảm hứng từ các mẫu CB 4 xy-lanh huyền thoại của Honda, đây có thể xem là sản phẩm thay thế người tiền nhiệm CB400 Super Four vốn đã bị khai tử từ năm 2022. Những đường nét cổ điển quen thuộc như chóa đèn tròn, đuôi xe vuốt nhọn, ống xả đơn màu chrome sáng bóng,... của dòng Super Four trong nhiều thập kỷ vẫn hiện diện trên dòng xe này.

Những đường nét quen thuộc của dòng Super Four.

Về thông số kỹ thuật, xe có kích thước 2.103 x 775 x 1.083 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.412 mm. Chiều cao yên là 795 m phù hợp với vóc dáng của người châu Á. Các trang bị nổi bật có thể kể đến như giảm xóc hành trình ngược của KYB, kẹp phanh Nissin, màn hình tốc độ TFT 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông qua RoadSync,...

"Trái tim" của CB500 Super Four là khối động cơ 4 xy-lanh dung tích 502 cc, sản sinh công suất 71 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 47,5 Nm tại 10.000 vòng/phút. Hãng xe Nhật cho biết tốc độ tối đa CB500 Super Four có thể đạt được là 180 km/h.

Điểm đáng chú ý nhất là công nghệ E-Clutch thế hệ thứ 2. Công nghệ độc quyền này của Honda cho phép người lái có thể xuất phát, chuyển số, dừng lại mà không cần sử dụng tay côn. Tại Việt Nam, Honda đã trang bị E-Clutch thế hệ thứ nhất lên 2 mẫu xe 650 cc là CB650R và CBR650R.

Xe được trang bị công nghệ E-Clutch thế hệ thứ 2.

Honda CB500 Super Four được mang về Việt Nam với 3 tùy chọn màu sắc, giá bán 285 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn CB650R chính hãng (256,9 triệu đồng) và tiệm cận Yamaha MT-09 thế hệ mới (299 triệu đồng). Có thể thấy, CB500 Super Four không dùng giá bán để cạnh tranh, thay vào đó đây là lựa chọn cho những khách hàng tìm một mẫu xe mô tô đặc biệt, có số lượng giới hạn và yêu thích âm thích từ khối động cơ 4 xy-lanh của Honda.

Hình ảnh chi tiết Honda CB500 Super Four: