Điện Máy Xanh hoàn tất thương vụ IPO lịch sử: Thu hơn 13.300 tỷ, vốn điều lệ tăng lên 12.677 tỷ đồng

Nền tảng hạ tầng vững chắc và độ phủ thương hiệu là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp Điện Máy Xanh duy trì vị thế trong ngành bán lẻ.

Ngày 1/7, HĐQT CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) công bố Nghị quyết số 14/NQ/HĐQT/ĐMX-2026, thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sau khi kết thúc thời gian thanh toán. Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối thành công là 166.438.500 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 93% khối lượng chào bán.

Trong quá trình hoàn tất phân phối, HĐQT DMX đã có nghị quyết phân phối tiếp một phần trong số 13.386.900 cổ phiếu không chào bán hết. Theo đó, ông Robert Alan Willett, Thành viên HĐQT, đã đăng ký mua 325.000 cổ phiếu với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị là 26 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu của ông Willett sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cp tổng giá trị huy động thương vụ IPO DMX thực tế đạt hơn 13.315 tỷ đồng (hơn 506 triệu USD). Việc hoàn thành đợt IPO giúp DMX tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng. Với quy mô này, DMX sẽ giữ vững vị trí công ty bán lẻ CE/ICT có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Đợt chào bán lần đầu của DMX có sự góp mặt từ gần 30 nhà đầu tư tổ chức đại diện cho gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh gần 2.600 nhà đầu tư cá nhân. Nhóm định chế tài chính này đã hấp thụ tới 90% tổng khối lượng chào bán; trong đó, dòng vốn tổ chức nước ngoài giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 73%, và tổ chức trong nước chiếm 17%.

Với 90% khối lượng mua thuộc về các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư dài hạn, cơ cấu cổ đông của DMX có thể xem là chất lượng cao. Sau đợt IPO, CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (mã chứng khoán MWG) sẽ nắm giữ gần 86% vốn điều lệ của DMX.

Đây là kết quả đáng ghi nhận bởi quy mô thương vụ lớn hơn nửa tỷ USD nhưng rơi vào thời điểm diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi. Đặc biệt là áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng rõ nét trong giai đoạn này, song dòng tiền lớn quốc tế vẫn quyết định giải ngân vào DMX.

Định hướng chiến lược của đội ngũ điều hành là bệ phóng đưa doanh nghiệp bước chân vào thị trường tài chính chuyên nghiệp.

Nền tảng cho đợt IPO là kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định của Điện Máy Xanh. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 2 tỷ USD (54.644 tỷ đồng), tăng 33% so với cùng kỳ, hoàn thành 45% kế hoạch cả năm chỉ sau 5/12 chặng đường.

Toàn bộ tăng trưởng đến từ chiều sâu khai thác với SSSG duy trì 33% trong khi không mở thêm cửa hàng mới tại Việt Nam trong kỳ. Tại Indonesia, Erablue đạt 245 cửa hàng với doanh thu tăng 93% so với cùng kỳ.

Với đà tăng trưởng này, DMX đang trên lộ trình vượt kế hoạch năm 2026 khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng lần lượt 30% và 50%, tạo nền tảng để thực hiện cam kết cổ tức 4.000 đồng/cổ phiếu ngay sau khi niêm yết, tương đương tỷ suất lợi tức 5% trên giá IPO.

Chất lượng phục vụ chuẩn mực và năng lực tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng giúp chuỗi kích cầu mua sắm hiệu quả trên từng điểm bán.

Sẵn sàng chào sàn HOSE: Động lực Re-rating và thu hút dòng vốn ETF

Kết quả của DMX đánh dấu việc hoàn tất thương vụ IPO tỷ đô đầu tiên của năm 2026, mở đường cho cổ phiếu DMX chính thức giao dịch trên HOSE vào tháng 8/2026.

Với vốn điều lệ dẫn đầu ngành (12.677 tỷ đồng), cơ cấu cổ đông, cùng mức định giá P/E, DMX có đủ tiêu chí để gia nhập các rổ chỉ số vốn hóa lớn như VN30.

Hành trình IPO không kết thúc ở việc huy động vốn, mà mở ra một giai đoạn mới: thu hút dòng tiền của nhà đầu tư khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên sàn, đặc biệt là các quỹ ETF trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng thị trường.