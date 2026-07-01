Mất ngủ vì "đu đỉnh" vàng 190 triệu/lượng, giờ tôi mới rút ra 3 điều xương máu

Tôi mua vàng không phải vì có kế hoạch tích lũy rõ ràng, cũng không phải vì dư dả dài hạn, mà đơn giản là thấy giá đang tăng và bắt đầu sợ nếu không mua ngay thì sẽ lỡ mất. Khoảnh khắc xuống tiền không hẳn là chắc chắn, nó giống kiểu “thôi mua cho yên tâm”, nhưng cái yên tâm đó không kéo dài được lâu.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu mở điện thoại xem giá vàng liên tục, sáng xem, trưa xem, tối cũng xem. Giá tăng thì thở phào, giá giảm thì tự hỏi mình vừa làm đúng hay sai. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy rõ một điều khó chịu hơn: vấn đề không nằm ở giá vàng mà nằm ở cách tôi ra quyết định.

Đến một lúc tôi nhận ra mình không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào trước khi mua: mình mua khoản này để làm gì, nếu cần tiền gấp thì lấy ở đâu, nếu giá giảm tiếp thì mình chịu được bao lâu và mình định giữ nó trong bao lâu. Không có câu trả lời nào cả và khi không có kế hoạch, mỗi biến động giá đều trở thành một quyết định cảm xúc: lên thì muốn giữ, xuống thì muốn bán, không lên không xuống thì cũng lo.

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Điều tôi rút ra không phải là đừng mua vàng. Nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn có thể mua, nhưng tôi sẽ không mua theo phản xạ nữa. Tôi sẽ không dùng tiền có thể cần trong vài tháng tới, không dồn toàn bộ chỉ vì sợ lỡ cơ hội, và chấp nhận rằng không ai đoán đúng được đỉnh hay đáy.

Lời khuyên rút ra sau khi "đu đỉnh" vàng

Trước khi mua thêm bất kỳ khoản vàng nào, có 3 câu hỏi tôi ước mình đã tự trả lời trước đó. Một là khoản tiền này có thật sự nhàn rỗi hay chỉ là tiền tạm thời chưa cần dùng, vì nếu có khả năng phải dùng lại trong thời gian ngắn thì vàng dễ biến thành áp lực thay vì tích lũy. Hai là mình đang mua để làm gì, vì mua để tích lũy dài hạn và mua vì thấy giá đang tăng là hai hành vi hoàn toàn khác nhau. Ba là nếu giá giảm thêm, mình có thay đổi quyết định không, nếu câu trả lời là có thì nghĩa là mình chưa thật sự sẵn sàng xuống tiền.

Hiện tại, giá vàng đã giảm khá nhiều so với mức 190 triệu đồng/lượng. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở con số đó, mà nằm ở việc: trước khi mua, phải có một kế hoạch đủ rõ để sau đó không cần mỗi ngày phải nhìn giá để quyết định mình đang đúng hay sai.