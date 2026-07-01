Fshare ngừng đăng ký mới giữa làn sóng siết bản quyền số tại Việt Nam

Từ 0 giờ ngày 30/6, Fshare chính thức ngừng tính năng đăng ký tài khoản mới. Người dùng đã có tài khoản trước thời điểm này vẫn được duy trì đầy đủ quyền lợi theo chính sách hiện hành, nhưng người dùng mới không còn cách nào tạo tài khoản trên fshare.vn. Đây là thay đổi lớn thứ 3 mà Fshare công bố chỉ trong vòng 2 tháng qua.

Giao diện trang đăng nhập dịch vụ Fshare - Ảnh: Thế Duyệt

Trước đó, từ ngày 29/6, Fshare đã dừng chính sách phát sinh điểm thưởng khi người dùng tải dữ liệu lên hệ thống, đồng thời ngừng luôn tính năng chuyển điểm thưởng giữa các tài khoản. Đây vốn là cơ chế cốt lõi giúp Fshare phát triển cộng đồng chia sẻ dữ liệu suốt nhiều năm: ai upload càng nhiều nội dung được tải về càng nhiều thì càng tích lũy điểm thưởng, có thể quy đổi thành ngày VIP hoặc dung lượng tải. Người dùng còn điểm thưởng phát sinh trước ngày áp dụng vẫn được quy đổi theo tỷ lệ cũ, gồm 2.000 điểm đổi 1 ngày VIP hoặc 3.000 điểm đổi 100 GB dung lượng tải.

Xa hơn nữa, từ ngày 5/5, Fshare đã âm thầm đổi loại hình cung cấp dịch vụ, từ mạng xã hội sang dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến thuần túy. Thông báo do FPT Telecom, đơn vị sở hữu Fshare, phát đi hồi cuối tháng 4 chỉ giải thích ngắn gọn rằng việc thay đổi nhằm "tập trung phát triển dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu Việt Nam, mang đến trải nghiệm riêng tư và phù hợp với quy định pháp luật". Tính năng, phí dịch vụ và dữ liệu người dùng đang lưu trữ không bị ảnh hưởng.

Cả 3 lần thông báo, Fshare đều không nêu rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ lặp lại các cụm chung chung như "định hướng kinh doanh" hay "quy định tuân thủ chặt chẽ về dữ liệu". Đáng chú ý, ngày 19/6, Fshare còn đăng riêng một bài viết với tiêu đề "Bảo vệ Quyền Sở hữu Trí tuệ trong Môi trường Lưu trữ Số", cam kết tăng cường giám sát công nghệ, xử lý nội dung vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng để thực thi pháp luật.

Thông báo của Fshare về việc dừng chính sách điểm thưởng, đăng trên blog chính thức - Ảnh chụp màn hình

Loạt thay đổi của Fshare diễn ra cùng thời điểm Việt Nam đối mặt áp lực chưa từng có từ Mỹ về vấn đề sở hữu trí tuệ. Ngày 30/4, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố báo cáo Special 301 năm 2026, lần đầu tiên sau 13 năm xếp một quốc gia vào nhóm Priority Foreign Country, mức cảnh báo cao nhất về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Việt Nam là quốc gia duy nhất bị xếp vào nhóm này năm nay, với lý do hàng đầu là tình trạng vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn, gồm nhiều website phim lậu và IPTV lậu đặt máy chủ tại Việt Nam nhắm đến khán giả toàn cầu. Cuối tháng 5, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer chính thức khởi xướng điều tra Việt Nam theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, bước đi có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt thuế quan nếu đàm phán song phương không đạt kết quả.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đề nghị phía Mỹ "đánh giá khách quan, cân bằng" về nỗ lực bảo vệ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Trong khi đó, ngày 5/5, đúng ngày Fshare đổi loại hình dịch vụ, Thủ tướng ban hành Công điện 38/CĐ-TTg, giao Bộ Công an xử lý mạnh các website phim lậu, IPTV lậu, đặt chỉ tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ vi phạm bản quyền được xử lý so với cùng kỳ năm 2025 cho tất cả các bộ ngành liên quan. Từ đầu tháng 5, hàng loạt website phim lậu, nền tảng chia sẻ ebook và cả các nhóm fansub phi lợi nhuận tại Việt Nam đã lần lượt thông báo đóng cửa hoặc ngừng chia sẻ nội dung có bản quyền.

Fshare hiện chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên kết trực tiếp các thay đổi của mình với đợt siết bản quyền đang diễn ra. Người dùng có tài khoản từ trước ngày 30/6 vẫn có thể sử dụng dịch vụ bình thường theo chính sách hiện hành.