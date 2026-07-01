Ông trùm nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới mang tin vui đến Việt Nam, Thái Lan

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Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo Philippines sẽ nhập khẩu khoảng 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2026 nhằm bù đắp cho sự sụt giảm của nguồn cung trong nước, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, diện tích gieo trồng có xu hướng thu hẹp và nguy cơ thời tiết bất lợi gia tăng.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi, USDA đã nâng dự báo nhập khẩu gạo của Philippines thêm 100.000 tấn so với ước tính trước đó là 5,6 triệu tấn. Cơ quan này cho rằng nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng để bù đắp lượng gạo sản xuất trong nước suy giảm, đồng thời lượng tồn kho cuối kỳ cũng được dự báo sẽ thấp hơn.

Mức dự báo của USDA cao hơn đáng kể so với ước tính 4,8 triệu tấn do Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đưa ra trước đó. Theo số liệu của chính phủ Philippines, tính đến ngày 11/6, nước này đã nhập khẩu khoảng 2,42 triệu tấn gạo kể từ đầu năm.

USDA cũng điều chỉnh giảm dự báo sản lượng gạo xay xát của Philippines trong năm nay xuống còn 12,3 triệu tấn, thấp hơn 100.000 tấn so với dự báo trước đó và giảm khoảng 0,8%. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí sản xuất tăng cao, khiến nhiều nông dân giảm ý định mở rộng hoặc duy trì diện tích gieo trồng.

Theo USDA, giá phân bón đã tăng mạnh kể từ tháng 3, trong đó giá urê trên thị trường quốc tế tăng hơn 55%. Diễn biến này làm gia tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân và làm giảm động lực đầu tư cho vụ mùa mới.

Mặc dù Bộ Nông nghiệp Philippines đã triển khai các chương trình hỗ trợ như trợ cấp nhiên liệu và hỗ trợ một phần chi phí giống, phân bón, USDA cho biết các nguồn tin trong ngành nhận định những biện pháp này chỉ có thể bù đắp một phần tác động từ chi phí đầu vào leo thang.

Bên cạnh áp lực chi phí, USDA cũng cảnh báo tình trạng mực nước tại các hồ chứa lớn giảm đáng kể có thể tiếp tục gây rủi ro đối với sản xuất lúa tại các vùng canh tác phụ thuộc vào hệ thống tưới tiêu.

"Lượng mưa không đủ đã làm giảm đáng kể mực nước trong các hồ chứa lớn, vốn đóng vai trò quan trọng đối với việc tưới tiêu cho các vùng sản xuất lúa và ngô", báo cáo của USDA nêu.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Philippines trước đây từng cảnh báo sản lượng gạo của nước này có thể giảm tới 700.000 tấn nếu hiện tượng El Niño diễn biến nghiêm trọng.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cũng cho biết nước này có khả năng chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Niño từ mức trung bình đến mạnh vào cuối năm nay và kéo dài sang đầu năm 2027. Lần gần nhất El Niño xảy ra là vào năm 2024, khi hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng nông nghiệp của quốc gia này.



