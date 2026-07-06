Thời đại AI: Khi mọi ranh giới đều đang biến mất, chúng ta sẽ đánh giá sự đổi mới bằng điều gì?

Chưa bao giờ khái niệm "đổi mới sáng tạo" xuất hiện với tần suất dày đặc như vài năm trở lại đây. Từ công nghệ, tài chính, y tế, giáo dục đến sản xuất, lĩnh vực nào cũng nói về đổi mới, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày đều có những sản phẩm mới ra mắt, những công nghệ mới được giới thiệu và những tuyên bố về bước tiến tiếp theo của tương lai.

Thế nhưng, chính trong giai đoạn mà đổi mới sáng tạo được nhắc đến nhiều nhất, việc xác định đâu là một đổi mới thực sự lại trở nên khó hơn bao giờ hết.

Nếu như trước đây, việc đánh giá một sản phẩm tương đối đơn giản thì ngày nay mọi thứ đã khác. Một chiếc điện thoại không còn chỉ là điện thoại; một chiếc ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển; ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính; doanh nghiệp công nghệ cũng không còn giới hạn trong việc phát triển phần mềm. AI, Big Data, điện toán đám mây và kết nối số đang khiến ranh giới giữa các ngành nghề ngày càng trở nên mờ nhạt.

Một sản phẩm hôm nay có thể đồng thời mang đặc trưng của nhiều lĩnh vực. Một nền tảng số có thể vừa phục vụ thương mại, tài chính, logistics, giáo dục, vừa tạo ra lượng dữ liệu đủ để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và quản trị. Giá trị của đổi mới sáng tạo vì thế không còn nằm ở việc bổ sung thêm một tính năng hay tạo ra một phiên bản mới, mà ở khả năng kết nối những lĩnh vực vốn tách biệt để giải quyết những vấn đề thực tế.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc tạo ra công nghệ mới, mà là xây dựng một hệ tiêu chí đủ toàn diện để đánh giá những giá trị mới mà công nghệ tạo ra.

Trong nhiều năm, các tiêu chí quen thuộc như hiệu năng, giá bán, doanh số hay mức độ phổ biến vẫn là cơ sở quan trọng để đánh giá sản phẩm và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một thế giới mà công nghệ ngày càng trở thành hạ tầng cho mọi lĩnh vực, những thước đo đó đã không còn phản ánh đầy đủ tác động mà đổi mới sáng tạo mang lại.

Một giải pháp có thể không sở hữu công nghệ phức tạp nhất nhưng giúp hàng triệu người tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Một nền tảng có thể không tạo ra doanh thu lớn nhất nhưng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của hàng nghìn doanh nghiệp. Hay một doanh nghiệp có thể không trực tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng nhưng lại đầu tư vào nghiên cứu, hạ tầng, nhân lực và công nghệ lõi để tạo nên năng lực cạnh tranh lâu dài cho cả nền kinh tế.

Đó là những giá trị rất khó đo bằng các tiêu chí truyền thống.

Việt Nam đang bước sang một vai trò mới

Sự thay đổi trong cách nhìn nhận đổi mới sáng tạo cũng phản ánh quá trình chuyển mình của Việt Nam. Nếu trước đây, Việt Nam chủ yếu được biết đến như một thị trường tiếp nhận công nghệ và tham gia sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thì những năm gần đây, vai trò đó đang thay đổi rõ rệt. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, xây dựng nền tảng số phục vụ hàng chục triệu người dùng, đồng thời đưa sản phẩm và giải pháp của mình ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng trở thành điểm đến của nhiều trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghệ quy mô lớn. Dòng chảy tri thức giờ không còn diễn ra theo một chiều từ thế giới vào Việt Nam, mà đang trở thành quá trình kết nối hai chiều, nơi doanh nghiệp trong nước vừa tiếp nhận vừa chủ động tạo ra giá trị mới. Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp hay một ngành kinh tế. Đó là năng lực cạnh tranh của cả quốc gia.

Khi một giải thưởng cũng cần thay đổi

Sự thay đổi của thời đại cũng đặt ra yêu cầu mới đối với cách tôn vinh những giá trị đổi mới. Đó là tinh thần mà Better Choice Awards 2026 lựa chọn với chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới".

Thông điệp của mùa giải không chỉ nói về việc vượt qua biên giới địa lý, mà còn đề cập đến những ranh giới đang dần biến mất giữa công nghệ và đời sống, giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu. Khi một sản phẩm có thể đồng thời mang thuộc tính của nhiều ngành, việc đánh giá nó cũng cần một góc nhìn rộng hơn thay vì chỉ dựa trên các tiêu chí truyền thống.

Chính vì vậy, Better Choice Awards không hướng đến việc tìm ra những sản phẩm đơn thuần "mạnh hơn", "nhanh hơn" hay "phổ biến hơn". Điều mà mùa giải tìm kiếm là những đổi mới tạo ra tác động thực chất đối với người dùng, doanh nghiệp và xã hội; những giải pháp có khả năng mở ra cách sống, cách làm việc và cách phát triển mới.

Lần đầu tiên một giải thưởng về công nghệ tôn vinh những "người kiến tạo"

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của Better Choice Awards 2026 là sự ra đời của Nation Builders Awards với danh hiệu "Kiến tạo Đất nước".

Nếu phần lớn các giải thưởng trên thị trường tập trung vào sản phẩm hoặc thương hiệu thì Nation Builders Awards lựa chọn một góc nhìn khác: tôn vinh những doanh nghiệp và tổ chức đang góp phần xây dựng năng lực quốc gia thông qua đầu tư cho hạ tầng số, nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, làm chủ công nghệ lõi, đưa thương hiệu Việt ra thế giới hoặc kết nối tri thức toàn cầu với Việt Nam.

Đây là những giá trị khó phản ánh qua doanh số hay mức độ nhận diện thương hiệu, nhưng lại có ý nghĩa nền tảng đối với quá trình phát triển dài hạn của đất nước. Chính vì vậy, nhóm giải này được hội đồng chuyên môn xét chọn độc lập, dựa trên các đóng góp có thể kiểm chứng thay vì bình chọn từ cộng đồng.

Sự xuất hiện của Nation Builders Awards cũng cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn về đổi mới sáng tạo. Không chỉ những sản phẩm phục vụ người tiêu dùng mới xứng đáng được ghi nhận, mà cả những doanh nghiệp đang âm thầm tạo dựng nền móng cho tương lai của Việt Nam cũng cần được tôn vinh.

Ở một thời điểm mà ranh giới giữa các ngành nghề đang dần biến mất và đổi mới sáng tạo trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của mỗi quốc gia, có lẽ điều cần thay đổi đầu tiên không phải là công nghệ, mà là cách chúng ta nhìn nhận giá trị của sự đổi mới. Bởi chỉ khi có một hệ tiêu chí đủ rộng để ghi nhận những đóng góp mới, những ý tưởng có khả năng tạo ra thay đổi thực sự mới có cơ hội được nhìn thấy và lan tỏa.

Mùa giải thứ tư của Better Choice Awards đã chính thức khởi động. Trước thời điểm cổng tiếp nhận hồ sơ mở vào ngày 2/8, các doanh nghiệp và đơn vị quan tâm có thể liên hệ Ban tổ chức để được cung cấp thông tin về mùa giải, hướng dẫn quy trình tham gia cũng như chuẩn bị hồ sơ từ sớm.

Thông tin liên hệ Ban tổ chức:

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Email: duongngothuy@admicro.vn (Ms. Thùy Dương).