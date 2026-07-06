Giá Honda Vision giảm mạnh đầu tháng 7/2026

Hiện tại, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy các mức giảm giá dao động từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng cho Honda Vision tại nhiều khu vực khác nhau. Khảo sát thực tế tại một HEAD Honda ở Cần Thơ cho thấy, khách hàng mua xe trong thời điểm này không chỉ được hỗ trợ phí trước bạ và phí ra biển số lên đến 1 triệu đồng mà còn nhận thêm voucher phụ kiện trị giá 1 triệu đồng cùng phần quà tặng 500 nghìn đồng.

Làn sóng ưu đãi này cũng lan rộng ra các tỉnh thành phía Bắc. Một đại lý ủy nhiệm tại Hưng Yên đang áp dụng mức giảm tiền mặt 1 triệu đồng kèm theo voucher phụ kiện tương đương cho khách hàng tậu Vision mới. Trong khi đó, người mua xe tại Thái Nguyên cũng được các đại lý sẵn sàng giảm ngay 800 nghìn đồng vào giá bán thực tế để kích cầu mua sắm.

Bảng giá tham khảo Honda Vision đầu tháng 7/2026:

Phiên bản Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vision Tiêu chuẩn 31,5 30,5 - 30,7 Vision Cao cấp 33,175 32,175 - 32,375 Vision Đặc biệt 34,55 33,55 - 33,75 Vision Thể thao 36,8 35,0 - 35,8

Lưu ý: Mức giá trên mang tính chất tham khảo, giá bán thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của từng đại lý và khu vực bán xe.

Sức hút của Honda Vision không chỉ đến từ mức giá dễ tiếp cận mà còn nằm ở diện mạo năng động và hiện đại. Thân xe được thiết kế nhỏ gọn với các đường nét liền mạch, trau chuốt, mang đậm âm hưởng từ thiết kế của dòng xe SH danh tiếng. Phiên bản Thể thao đặc biệt gây ấn tượng với tông màu Bạc Nhám trẻ trung, kết hợp cùng các chi tiết phối màu tinh tế trên tay dắt sau và tem xe, tạo nên một tổng thể vô cùng cuốn hút và thời thượng.

Phần đầu xe nổi bật nhờ các đường nét thiết kế ba chiều sắc sảo. Sự kết hợp giữa hệ thống đèn trang trí LED và cụm đèn trước sử dụng thấu kính xám khói không chỉ mang lại vẻ nam tính, mạnh mẽ mà còn toát lên sự sang trọng. Bộ tem thể thao cùng logo 3D màu đỏ rực rỡ dập nổi trên thân xe càng tô đậm thêm cá tính cho người sử dụng. Bên cạnh đó, mặt đồng hồ LCD thanh lịch hiển thị rõ ràng quãng đường và mức nhiên liệu, kết hợp cùng bánh trước kích thước lớn 16 inch giúp người lái luôn có tư thế ngồi cao, thẳng và tầm nhìn bao quát nhất khi lưu thông trên phố.

Trái tim của Honda Vision là khối động cơ eSP thông minh thế hệ mới, dung tích 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn và làm mát bằng không khí. Động cơ này được tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop tự động tắt máy sau 3 giây dừng xe. Những trang bị này kết hợp cùng khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF siêu nhẹ nhưng vô cùng cứng cáp, giúp xe vận hành mạnh mẽ, ổn định và tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Hướng tới trải nghiệm tiện nghi tối đa, Honda cũng trang bị cho Vision hệ thống khóa thông minh Smart Key hỗ trợ tìm xe và mở khóa từ xa nhanh chóng, đi kèm kết cấu khóa chống trộm chắc chắn. Xe sở hữu không gian chứa đồ thông minh với hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện dụng, cùng cốp xe dưới yên dung tích lớn chứa vừa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn bật cũng là một tính năng an toàn hữu ích, giúp người lái có tầm nhìn tốt hơn và tăng khả năng nhận diện của xe trong mọi điều kiện ánh sáng.