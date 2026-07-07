VPBank ưu đãi độc quyền cho khách vay mua Skoda Kushaq

Với thỏa thuận hợp tác giữa Skoda Việt Nam và VPBank, tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vay mua xe Kushaq (phiên bản Style hoặc Ambition) thông qua VPBank và ký hợp đồng trong tháng 7/2026 đến 30/9 và được giải ngân muộn nhất vào ngày 31/10 sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5% cố định trong 12 tháng đầu tiên.

Khách hàng mua xe sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 85% giá trị xe, cùng kỳ hạn vay kéo dài tối đa lên đến 96 tháng và được phê duyệt hồ sơ trên ứng dụng Race App trong vòng 5 phút.

Khách hàng mua Skoda Kushaq sẽ được hưởng lãi suất 5%/năm cố định trong 12 tháng đầu. Ảnh: Skoda Việt Nam.

Ngoài ra, khách hàng được đảm bảo hỗ trợ xử lý hồ sơ vay tại chỗ tại 15 đại lý Škoda từ Bắc vào Nam thông qua hơn 250 chi nhánh và phòng giao dịch VPBank trên toàn quốc, và được tất toán khoản vay trước hạn với mức phí phạt linh hoạt và giảm dần theo các năm.

Song song với ưu đãi lãi suất cho vay, tháng 7 này, Skoda cũng tung chương trình khuyến mại tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng cho khách mua mẫu Kushaq gồm: hỗ trợ 50% phí trước bạ, hỗ trợ tài chính đặc biệt, ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất (cho phiên bản Ambition), miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc 7.500 km đầu tiên cũng như gia hạn bảo hành lên đến 8 năm.

Phiên bản Giá bán lẻ niêm yết (triệu VNĐ) Kushaq Style 649 Kushaq Ambition 599

Toàn bộ xe Skoda sản xuất trong nước tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng đều được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km cho khách hàng mua mới từ tháng 11/2025, đồng thời được miễn phí bảo dưỡng đầu tiên.