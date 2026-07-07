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Giá bạc quay đầu giảm sáng ngày 7/7

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Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.387.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 61,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 63,7 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm gần 500 nghìn đồng/thỏi so với phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc lại giảm xuống dưới 62 USD/ounce, nhưng vẫn giữ được phần lớn mức tăng của tuần trước khi các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để tìm kiếm manh mối mới về triển vọng lãi suất.

Dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ giảm mạnh trong tháng 6, trong khi số liệu việc làm của hai tháng trước đó được điều chỉnh giảm, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố trước đó đã làm dịu bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Đồng thời, đà suy yếu của đồng bạc xanh sau khi dữ liệu được công bố cũng tạo thêm lực đẩy cho giá các kim loại quý.

Các nhà giao dịch hiện đang dự báo khoảng 50% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm từ khoảng 2/3 trước báo cáo việc làm mới nhất. Kim loại này cũng nhận được hỗ trợ từ giá dầu giảm khi lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz quan trọng tiếp tục phục hồi sau khi thực hiện thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Đông đã tăng sản lượng và giảm giá để đáp ứng với điều kiện thị trường thay đổi, trong khi OPEC+ nhất trí tăng hạn ngạch sản xuất cho tháng tới.

Giá bạc sáng ngày 6/7

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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