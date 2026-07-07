Kim cương trên thế giới được kiểm định thế nào?

Kiểm định kim cương là việc áp dụng các kỹ thuật khoa học để phân tích và chứng thực toàn diện các đặc tính vốn có của viên đá. Quá trình này tập trung vào việc định lượng trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt. Cùng với đó, các chuyên gia cũng sẽ làm rõ nguồn gốc cùng những dấu hiệu nhận diện độc bản của từng viên kim cương.

Giấy kiểm định kim cương quốc tế được cung cấp bởi các trung tâm kiểm định hàng đầu thế giới, có uy tín và độ tin cậy cao như GIA, IGI, HRD và AGS.

Trong đó, giấy kiểm định kim cương GIA (Gemological Institute of America) là một trong những loại giấy kiểm định kim cương hàng đầu thế giới, được cung cấp bởi Viện đá quý Hoa Kỳ - thành lập từ năm 1931. (Ảnh: Paul Medawar Fine Jewelry)

GIA đánh giá 1 viên kim cương theo tiêu chuẩn 4C, bao gồm: Color - màu sắc, Clarity - độ tinh khiết, Cut - giác cắt và Carat - trọng lượng. (Ảnh: Tierra Diamond)

Theo thời gian, tiêu chuẩn 4C của GIA được công nhận và trở thành những tiêu chí không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng kim cương, được áp dụng trong nhiều loại giấy kiểm định kim cương hiện nay. (Ảnh: Diagem Diamonds)

Khách hàng từ khắp nơi trên thế giới gửi kim cương đến phòng thí nghiệm GIA để phân tích và kiểm định. GIA có các quy trình tỉ mỉ để bảo mật thông tin của viên kim cương trong suốt quá trình phân loại. (Ảnh: GIA)

Đến phòng thí nghiệm, mỗi viên kim cương được đặt trong hộp thiết kế riêng. Tất cả các thông tin liên quan đến chủ sở hữu đều được loại bỏ hoặc che giấu. Kim cương được dán nhãn mã vạch với số nhận dạng nội bộ duy nhất được sử dụng để theo dõi trong suốt quá trình. (Ảnh: Sajdikovehumence)

Tại đây, kim cương được cân bằng bằng loại cân điện tử siêu nhỏ, ghi lại trọng lượng đến 5 chữ số thập phân. Một thiết bị đo quang học sẽ xác định tỷ lệ, kích thước và góc cạnh của chúng. (Ảnh: GIA 4Cs)

Tất cả các mẫu vật đều được kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng để xác định xem có phải là kim cương tự nhiên hay kim cương nhân tạo, hoặc cũng có thể không phải kim cương. (Ảnh: GIA)

Vì nguồn sáng và phông nền có thể ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc nên màu sắc của viên kim cương được đánh giá trong môi trường quan sát tiêu chuẩn. Các chuyên gia đánh giá màu sắc sẽ nhập ý kiến độc lập của họ vào hệ thống. (Ảnh: GIA)

Ở công đoạn này, chuyên gia không được biết đến các ý kiến về màu sắc đã được nhập trước đó. Điểm màu được xác định khi có đủ ý kiến thống nhất. (Ảnh: Emir ICE)

Độ trong suốt được đánh giá bằng kính phóng đại 10x trong điều kiện quan sát tiêu chuẩn. Người đánh giá sơ bộ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng viên kim cương để xác định các đặc điểm về độ trong suốt/độ bóng và bằng chứng về bất kỳ phương pháp xử lý kim cương nào, chẳng hạn như trám vết nứt hoặc khoan laser. (Ảnh: GIA)

Ban đầu, người đánh giá sẽ đưa ra ý kiến về độ trong suốt, độ bóng và tính đối xứng của viên kim cương. Sau đó vẽ các đặc điểm về độ trong suốt lên sơ đồ thể hiện rõ nhất hình dạng và kiểu cắt của viên kim cương, được chọn từ cơ sở dữ liệu gồm hàng trăm sơ đồ được lưu trữ kỹ thuật số. (Ảnh: GIA)

Các chuyên gia kiểm định đá quý giàu kinh nghiệm hơn sẽ xem xét lại tất cả thông tin phân loại trước đó và đưa ra ý kiến độc lập về độ trong suốt/độ bóng/độ đối xứng. Kết quả phân loại được hoàn tất khi có đủ ý kiến thống nhất. (Ảnh: GIA 4Cs)

Sau quá trình phân loại màu sắc và độ tinh khiết, tỷ lệ của viên kim cương (kích thước và góc mặt cắt), cùng với mô tả về độ bóng và tính đối xứng, được sử dụng để xác định cấp độ cắt GIA. Độ sáng, độ tán sắc, độ lấp lánh (ánh sáng và hoa văn), tỷ lệ trọng lượng và độ bền, cũng như độ bóng và tính đối xứng, đều được xem xét trong đánh giá cuối cùng về chất lượng cắt này. (Ảnh: The Net Jeweler)

Tại mỗi bước trong quy trình phân loại, các khâu kiểm tra, chăm sóc và xử lý đặc biệt đều được áp dụng để bảo vệ nguồn gốc của viên kim cương và đảm bảo viên kim cương được quản lý với sự cẩn trọng tối đa. (Ảnh: Rapaport)

Bộ phận Kiểm soát Kho hàng của GIA đóng vai trò là trung tâm điều hành hoạt động của phòng thí nghiệm. Kim cương được phân phối từ và trả lại bộ phận này, đảm bảo việc phân phối kim cương cho người phân loại hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây chỉ là một trong số nhiều biện pháp quan trọng trong quy trình phân loại độc lập và khách quan. (Ảnh: National Jeweler)