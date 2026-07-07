Ảnh minh họa

Pakistan đang phải đối mặt với những tổn thất đáng kể trong hoạt động xuất khẩu do tác động từ các yếu tố địa chính trị và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nông sản quốc tế, đặc biệt là mặt hàng gạo.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thường trực về Thương mại thuộc Quốc hội Pakistan diễn ra ngày 4/7, Bộ Thương mại nước này cho biết việc đóng cửa biên giới với Afghanistan đã khiến Pakistan thiệt hại khoảng 1,1 tỷ USD kim ngạch thương mại. Bên cạnh đó, các cuộc xung đột tại Trung Đông cũng được ước tính làm giảm thêm khoảng 2 tỷ USD giá trị xuất khẩu.

Cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban Javed Hanif Khan chủ trì đã tập trung đánh giá tác động của các diễn biến khu vực đối với thương mại quốc tế của Pakistan.

Theo Bộ trưởng Thương mại Jawad Paul, trong chín tháng đầu năm tài chính hiện tại, thương mại quá cảnh và hoạt động xuất khẩu của Pakistan đã giảm khoảng 1,2 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu nhóm thực phẩm giảm khoảng 25%, trong đó gạo là mặt hàng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Ông Jawad Paul cho biết gạo Pakistan vẫn được đánh giá cao về chất lượng, song đang dần mất thị phần trên thị trường quốc tế do phải cạnh tranh với gạo Ấn Độ có mức giá thấp hơn đáng kể.

Đại diện Bộ Nông nghiệp Pakistan cho biết gạo Ấn Độ hiện được chào bán với giá khoảng 1.100 USD/tấn, trong khi gạo Pakistan có giá khoảng 1.300 USD/tấn. Chênh lệch giá khiến gạo Pakistan gặp bất lợi trong cạnh tranh, đặc biệt tại các thị trường nhạy cảm về giá.

Các quan chức cũng đề cập đến một số phản ánh cho rằng thương nhân Ấn Độ đã thay đổi nhãn mác của gạo Pakistan trước khi xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, họ khẳng định đến nay chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh các cáo buộc này.

Bên cạnh các vấn đề thương mại, Ủy ban Thường trực cũng xem xét tiến độ xây dựng khung pháp lý mới trong lĩnh vực bản quyền và bảo hiểm.

Ủy ban đã thông qua Dự luật sửa đổi Luật Bản quyền năm 2026 sau khi nghe báo cáo của tiểu ban chuyên trách. Đối với lĩnh vực bảo hiểm, Bộ trưởng Thương mại Jawad Paul cho biết chính phủ quyết định xây dựng một đạo luật hoàn toàn mới thay vì chỉ sửa đổi luật hiện hành, vốn đã có hiệu lực khoảng 25 năm.

Theo ông, nội các liên bang đã chỉ đạo Bộ Thương mại soạn thảo Luật Bảo hiểm năm 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách toàn diện của thị trường.

Các quan chức cho biết dự thảo đầu tiên của luật mới do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Pakistan (SECP) xây dựng. Dự luật hướng tới việc tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm, đơn giản hóa quy trình cấp phép và hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng quyền lựa chọn cho các cơ quan nhà nước khi được phép mua dịch vụ từ cả doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân và doanh nghiệp bảo hiểm thuộc sở hữu nhà nước.

Ngoài ra, dự luật cũng bổ sung các quy định nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người mua bảo hiểm thông qua việc nâng cao các cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.