Phát hiện 148 khối bê tông khổng lồ được đánh chìm xuống Địa Trung Hải, công trình đê chắn sóng hơn 4km dần lộ diện

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Morocco đang triển khai một trong những dự án hạ tầng cảng biển tham vọng nhất khu vực Địa Trung Hải với việc lắp đặt 148 khối bê tông cốt thép khổng lồ dưới đáy biển nhằm xây dựng đê chắn sóng chính cho cảng nước sâu Nador West Med.

Nằm trên bờ biển Địa Trung Hải, gần thành phố Nador, cảng Nador West Med sở hữu vị trí chiến lược giữa eo biển Gibraltar, kênh đào Suez và các tuyến hàng hải kết nối châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Á.

Theo nhà thầu Jan De Nul, giai đoạn đầu của dự án bao gồm việc xây dựng đê chắn sóng chính dài khoảng 4,3 km. Trong đó, khoảng 3 km được hình thành từ 148 khối bê tông cốt thép kích thước lớn được lắp đặt dưới biển, còn 1,3 km còn lại sử dụng kết cấu đá đắp kết hợp các khối bê tông bảo vệ.

Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng một đê chắn sóng phụ dài khoảng 1,2 km nhằm tăng cường khả năng bảo vệ khu vực cảng. Hai tuyến đê này tạo thành vùng nước kín, giúp giảm tác động của sóng, gió và dòng chảy, tạo điều kiện để các tàu trọng tải lớn cập cảng, neo đậu và bốc dỡ hàng hóa an toàn hơn.

Các khối bê tông cốt thép đóng vai trò như những mô-đun kết cấu khổng lồ, tạo thành phần thân của đê chắn sóng. Sau khi được lắp đặt chính xác dưới đáy biển, chúng hình thành một bức tường chắn ngầm và một phần nổi trên mặt nước, hấp thụ và làm suy giảm năng lượng của sóng trước khi sóng tiến vào khu vực cảng. Cấu trúc này giúp bảo vệ các cầu cảng, bãi container và các khu công nghiệp sẽ được xây dựng trong tương lai.

Không chỉ là một bến cảng đơn lẻ, Nador West Med được quy hoạch như một tổ hợp cảng biển và công nghiệp quy mô lớn. Dự án bao gồm các khu vực chuyên biệt dành cho container, hàng rời, sản phẩm năng lượng và nhiều loại hàng hóa khác, phù hợp với chiến lược phát triển Morocco thành một trung tâm logistics quan trọng của Địa Trung Hải.

Theo thiết kế, cảng container sẽ có hai bến chính. Bến TC1 có chiều dài cầu cảng khoảng 1.520 m, trong khi bến TC2 dài 600 m và được quy hoạch mở rộng thêm 600 m trong giai đoạn tiếp theo. Các bến được xây dựng ở độ sâu khoảng 18 m, đi kèm khu bãi container rộng khoảng 76 ha phục vụ lưu trữ, trung chuyển và sắp xếp hàng hóa.

Ngoài container, Nador West Med còn được đầu tư một cảng dầu với ba bến tiếp nhận tàu chở dầu ở độ sâu khoảng 20 m. Dự án cũng bao gồm một bến hàng rời dài 360 m, khu bến đa chức năng dành cho tàu ro-ro cùng các cầu tàu dịch vụ nhằm đáp ứng nhiều loại hình vận tải khác nhau.

Độ sâu luồng tàu và khu vực neo đậu là một trong những yếu tố quan trọng nhất của dự án. Các bến nước sâu cho phép tiếp nhận tàu có tải trọng lớn, vốn ngày càng được sử dụng phổ biến để giảm chi phí vận chuyển trên mỗi container và nâng cao hiệu quả khai thác. Vì vậy, việc xây dựng các cảng có độ sâu lớn cùng hệ thống đê chắn sóng kiên cố đang trở thành xu hướng của nhiều quốc gia muốn tham gia sâu hơn vào mạng lưới logistics toàn cầu.

Việc sử dụng các khối bê tông cốt thép khổng lồ cho phép tạo nên hệ thống đê chắn sóng có độ chính xác cao về mặt hình học, đồng thời bảo đảm khả năng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển trong thời gian dài. Mỗi khối bê tông là một mắt xích trong chuỗi kết cấu liên tục, góp phần bảo vệ toàn bộ khu vực cảng khỏi tác động của sóng và dòng chảy.

Dự án Nador West Med cũng được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ thống cảng biển của Morocco sau thành công của cảng Tanger Med gần eo biển Gibraltar. Nếu Tanger Med đã trở thành một trong những trung tâm trung chuyển container lớn của khu vực, thì Nador West Med được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một đầu mối cảng nước sâu ở phía đông bờ biển Địa Trung Hải của nước này.

Việc lựa chọn vị trí xây dựng cảng được đánh giá có ý nghĩa chiến lược khi khu vực này nằm gần các tuyến hàng hải có lưu lượng tàu thuyền đông đúc giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu, đồng thời vẫn duy trì kết nối thuận lợi với Đại Tây Dương thông qua eo biển Gibraltar. Điều này tạo lợi thế cho các hoạt động trung chuyển, xuất nhập khẩu, tiếp nhiên liệu và logistics quốc tế.

Không chỉ đóng vai trò là một cảng biển, Nador West Med còn được quy hoạch thành tổ hợp tích hợp giữa logistics, năng lượng và công nghiệp. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa khâu tiếp nhận hàng hóa, lưu trữ, chế biến và phân phối, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành của toàn bộ chuỗi cung ứng.