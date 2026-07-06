Sản vật dưới nước của VN liên tục “bơi” sang Trung Quốc, thu về hơn nửa tỷ USD, cạnh tranh với Mỹ, Canada

Sản vật này là tôm hùm.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đây cũng chính là mức tăng cao nhất trong nhóm các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành.

VASEP nhận định, tăng trưởng mạnh của thị trường Trung Quốc đến từ nhiều nhóm sản phẩm như tôm, cá tra, tôm hùm, nhuyễn thể, thủy sản sống và đông lạnh. Riêng với ngành tôm, VASEP đánh giá Trung Quốc đang là thị trường dẫn dắt tăng trưởng, nhất là tôm hùm nổi lên như một nhân tố đặc biệt quan trọng nhờ nhu cầu tiêu dùng cao cấp tiếp tục mở rộng.

Theo thống kê của VASEP, chỉ trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã chi hơn 506 triệu USD nhập khẩu tôm hùm của Việt Nam, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Trong đó, tôm hùm xanh tiếp tục là mặt hàng chủ lực với đạt kim ngạch 503,9 triệu USD, chiếm tới 99,53% tổng giá trị xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, các dòng tôm hùm khác đạt khoảng 2,4 triệu USD, chiếm 0,47%, tăng 345% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thực tế, nhu cầu nhập khẩu tôm hùm của Trung Quốc tăng mạnh ngay từ đầu năm nay. Cụ thể, tháng 2 ghi nhận mức cao nhất khi quốc gia này chi khoảng 154 triệu USD để nhập khẩu, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2025. Các tháng sau đó duy trì ở mức 78 - 87 triệu USD. Đến tháng 5/2026, kim ngạch đạt 78,4 triệu USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao Trung Quốc tăng cường thu mua tôm hùm từ Việt Nam?

Trung Quốc chi hơn nửa tỷ USD để mua tôm hùm xanh của Việt Nam. Ảnh: VASEP

Theo VASEP, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ tôm hùm lớn trên thế giới, nhờ vào nhu cầu ổn định với thủy sản sống, nhất ở phân khúc cao cấp phục vụ nhà hàng, tiệc chiêu đãi và quà biếu.

Sở dĩ tôm hùm Việt Nam được thị trường tỷ dân ưa chuộng là nhờ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh. Theo đó, khoảng cách địa lý gần giữa hai nước giúp giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và duy trì chất lượng hàng sống. Cùng với đó, các doanh nghiệp có thể linh hoạt cung ứng bằng cả đường bộ và đường hàng không.

Hơn nữa, tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình có mức giá cạnh tranh, nên phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc.

Bên cạnh đó, theo VASEP, có một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi cơ cấu nguồn cung tôm hùm vào Trung Quốc trong thời gian qua.

Cụ thể, khi một số nguồn cung truyền thống như Canada, Mỹ và Australia gặp khó khăn do các yếu tố thuế quan, thương mại hoặc quá trình phục hồi thị trường, doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần. Trong năm 2025, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nguồn cung tôm hùm lớn nhất cho thị trường Trung Quốc và đồng thời tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

Với đà xuất khẩu như hiện nay, tôm hùm được kỳ vọng có cơ hội trở thành mặt hàng cán mốc tỷ USD trong thời gian tới. Đặc biệt, theo các chuyên gia, nếu nhu cầu tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn tiếp tục ổn định, đồng thời doanh nghiệp Việt duy trì được nguồn cung chất lượng thì xuất khẩu tôm hùm của nước ta sẽ còn có dư địa tăng trong 6 tháng cuối năm.

Thế nhưng, ngành tôm cũng cầ tiến hành theo dõi sát các thay đổi về chính sách nhập khẩu, kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe của Trung Quốc nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh.