Giá cà phê lập đỉnh hơn 3 tháng

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Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua đạt khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg, tăng 2.900 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước (89.400 - 90.000 đồng/kg), tương đương mức tăng khoảng 3,3%. Đà tăng trong nước diễn ra do nguồn cung nội địa vẫn thắt chặt trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao. Với mức tăng này đã ghi nhận mức giá cao nhất trong hơn 3 tháng qua, kể từ cuối tháng 3/2026.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.900 – 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê lên mức 92.300-93.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 3.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg.

Nguyên nhân tác động giá cà phê được các thương nhân cho biết là nông dân không mấy lạc quan về triển vọng của vụ cà phê sắp tới. Mưa thất thường, nắng nóng cực đoan trong năm nay làm gia tăng các bệnh do nấm trên cây cà phê, gây lo ngại về sản lượng. Thêm vào đó, chi phí sản xuất như tưới tiêu cũng tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,1 triệu tấn với 4,78 tỷ USD, tăng 9,7% về khối lượng nhưng giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân do giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4.435 USD/tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch quốc tế khi Robusta duy trì đà tăng còn Arabica quay đầu giảm mạnh.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam bật tăng mạnh

Cùng với đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bật tăng mạnh khi nguồn cung giảm và nhu cầu từ Philippines gia tăng. Theo các nhà giao dịch, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 445-450 USD/tấn, tăng vọt so với mức từ 410-415 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh nhận định giá tăng mạnh do nguồn cung trong nước đang thấp, trong khi có thông tin Philippines sẽ tăng cường thu mua gạo dự trữ trước khi bước vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với gạo Việt Nam cũng được củng cố nhờ mức giá vẫn cạnh tranh hơn so với gạo Thái Lan.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu cũng tăng do lo ngại về triển vọng sản lượng niên vụ mới. Giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 340-345 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức từ 337-342 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng được niêm yết ở mức từ 347-352 USD/tấn.

Một đại lý tại New Delhi cho biết tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng trong tháng 6 đã khiến tiến độ gieo cấy lúa vụ Hè Thu chậm hơn bình thường. Dù vậy, giới quan sát vẫn kỳ vọng tốc độ này sẽ được cải thiện khi mưa gió mùa xuất hiện trở lại.

Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm lại giảm mạnh từ mức từ 480-500 USD/tấn của tuần trước xuống còn 465 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết đà giảm này xuất phát từ việc nhu cầu suy yếu khi Philippines tạm thời giảm quy mô thu mua để đánh giá sản lượng nội địa. Dù nguồn cung hiện tại của Thái Lan vẫn tương đối dồi dào, các chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vụ thu hoạch tới và làm thắt chặt nguồn cung vào cuối năm.