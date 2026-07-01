Phát hiện tàu cẩu bán chìm trị giá 1,5 tỷ USD, dài 220 m có thể nhấc 20.000 tấn chỉ trong một lần cẩu, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ngoài khơi

Sleipnir là tàu cẩu bán chìm do Heerema Marine Contractors vận hành, được thiết kế để nâng hạ các cấu trúc ngoài khơi có trọng lượng lên tới 20.000 tấn. Sau khi hoàn thành tại xưởng đóng tàu Tuas Boulevard Yard ở Singapore vào năm 2019, con tàu nhanh chóng trở thành thiết bị chủ lực trong các dự án lắp đặt và tháo dỡ công trình năng lượng, từ dầu khí đến điện gió ngoài khơi.

Khác với tàu chở hàng thông thường, Sleipnir được thiết kế như một căn cứ làm việc lưu động trên biển, nơi độ ổn định là yếu tố quyết định để xử lý những cấu trúc siêu trọng không thể chịu được rung lắc trong quá trình nâng hạ.

Độ ổn định này đến từ thiết kế bán chìm với hệ thống cột và phao giúp giảm đáng kể ảnh hưởng của sóng biển, giữ tàu ở trạng thái cân bằng trong suốt quá trình làm việc. Theo Heerema, Sleipnir được trang bị hai cần cẩu xoay, mỗi cần có sức nâng tối đa 10.000 tấn. Khi vận hành đồng thời, hệ thống đạt tổng sức nâng 20.000 tấn, đủ khả năng di chuyển các mô-đun khổng lồ chỉ trong một lần nâng.

Con tàu có mặt boong dài 220 m, rộng 102 m, đủ không gian bố trí thiết bị, hàng hóa và các hệ thống phục vụ thi công ngoài khơi. Nhờ khả năng nâng các cấu kiện có kích thước rất lớn, nhiều hạng mục có thể được lắp ráp hoàn chỉnh trên đất liền trước khi vận chuyển ra biển, giảm đáng kể khối lượng công việc và số lần ghép nối ngoài khơi.

Điều này giúp đơn giản hóa quá trình triển khai dự án, giảm sự phụ thuộc vào thời tiết, tàu hỗ trợ và công tác hậu cần. Theo Sembcorp Marine, đơn vị đóng tàu, Sleipnir được thiết kế để lắp đặt và tháo dỡ giàn khoan, phần thượng tầng, móng nước sâu và hệ thống neo đậu, đồng thời có khả năng bố trí chỗ ở cho tới 400 người.

Xưởng đóng tàu Tuas Boulevard Yard ở Singapore, nơi con tàu được chế tạo.

Về hệ thống động lực, Sleipnir sử dụng động cơ nhiên liệu kép, có thể vận hành bằng dầu diesel hàng hải hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tàu sử dụng hệ thống điện diesel-LNG với 12 động cơ chính, mỗi động cơ công suất 8 MW, tạo tổng công suất lắp đặt 96 MW. Hệ thống đẩy gồm 8 chân vịt xoay, mỗi chiếc công suất 5,5 MW, giúp tàu cơ động, duy trì định vị động và cung cấp năng lượng cho toàn bộ thiết bị, bao gồm hệ thống cần cẩu.

Để nâng cao hiệu quả vận hành, Heerema còn trang bị hệ thống đèn LED, bộ thu hồi nhiệt và lạnh, bộ điều khiển tần số biến đổi cùng lớp sơn chống hà gốc silicon nhằm giảm tiêu hao năng lượng.

Trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, Sleipnir đảm nhận cả nhiệm vụ lắp đặt lẫn tháo dỡ tua-bin, móng và trạm biến áp. Chức năng kép này ngày càng quan trọng khi nhiều giàn khoan cũ bước vào giai đoạn ngừng khai thác, trong khi các dự án năng lượng mới vẫn liên tục được triển khai. Để thực hiện các nhiệm vụ này, tàu phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt về ổn định, định vị chính xác và khả năng phối hợp giữa các hệ thống cẩu.

Về chi phí, Offshore Engineer cho biết hợp đồng đóng tàu ký năm 2015 có giá trị khoảng 1 tỷ USD, trong khi một số cơ sở dữ liệu khác ước tính tổng dự án lên tới khoảng 1,5 tỷ USD. Do Heerema chưa công bố con số chính thức, dự án thường được mô tả là có giá trị hàng tỷ USD. Theo Sembcorp Marine, giai đoạn cao điểm thi công huy động khoảng 3.700 công nhân trong một ca làm việc.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Sleipnir đã thực hiện nhiều dự án nâng hạ quy mô lớn, trong đó có phần thượng tầng giàn khoan Leviathan nặng 15.300 tấn vào tháng 9/2019 và phần thượng tầng giàn Tyra II vào tháng 10/2022.

Những dự án này cho thấy vai trò của Sleipnir trong việc mở rộng giới hạn kỹ thuật của ngành xây dựng ngoài khơi, giúp triển khai các công trình quy mô lớn hiệu quả hơn trong điều kiện môi trường biển khắc nghiệt.