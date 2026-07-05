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VinFast VF 2 mở bán tại Việt Nam: Chốt giá 188 triệu đồng luôn pin, sạc đầy đi hơn 200 km, giao xe từ tháng 9/2026

| | Thị trường

VinFast VF 2 mở bán tại Việt Nam: Chốt giá 188 triệu đồng luôn pin, sạc đầy đi hơn 200 km, giao xe từ tháng 9/2026

VF 2 là mẫu ô tô điện có giá bán thấp nhất từ trước đến nay của VinFast. Khách hàng đặt cọc trước ngày 18/7 sẽ được giảm thêm 8 triệu đồng.

VinFast vừa chính thức giới thiệu VF 2 cho khách hàng Việt Nam. Đây là sản phẩm được tinh chỉnh từ dòng xe dịch vụ Minio Green, hướng đến nhóm người dùng cá nhân.

VF 2 là phiên bản dành cho khách hàng cá nhân của Minio Green. Ảnh: VinFast

VF 2 có kích thước tổng thể 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.065 mm. Với các số đo này, VF 2 dễ dàng di chuyển trong những tuyến đường nhỏ hẹp, đông đúc. Dù chiều dài cơ sở chỉ hơn 2 m, mẫu xe này có thể chở tối đa 4 hành khách bao gồm lái xe.

Các trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như đèn chiếu sáng LED, la-zăng 13 inch, màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng,... Xe không có màn hình giải trí trung tâm, thay vào đó chỉ có radio FM kết hợp cùng hệ thống âm thanh 2 loa.

Không gian nội thất VF 2. Ảnh: VinFast

Tương tự Minio Green, VF 2 dùng động cơ điện 30 kW và 65 Nm đặt ở cầu sau, tốc độ tối đa đạt được là 80 km/h. Xe trang bị 2 chế độ lái là Eco và Normal. Cung cấp năng lượng cho động cơ là khối pin 18,3 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có công nghệ sạc nhanh DC 24 kW, giúp sạc từ 10% lên 70% pin trong khoảng 34 phút.

Thuộc dòng xe giá rẻ nên công nghệ an toàn trên VF 2 chỉ dừng ở mức cơ bản, gồm có túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD.

Xe dự kiến bàn giao từ tháng 9/2026. Ảnh: VinFast

VinFast VF 2 có giá bán niêm yết là 188 triệu đồng đã bao gồm pin. Khách hàng có thể đặt cọc mua xe từ ngày 15/7 với mức phí là 10 triệu đồng/xe. Hãng xe Việt cho biết thời gian giao xe dự kiến từ tháng 9 năm nay.

Trong thời gian 15-17/7, khách hàng cọc xe sẽ được ưu đãi thêm 8 triệu đồng. Ngoài ra, VF 2 còn được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029.

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
vinfast, VF 2

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