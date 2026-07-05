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Sau Nga, Cuba lại nhận thêm 'quà' từ láng giềng Việt Nam

| | Thị trường

Cuba vừa nhận 15.000 tấn gạo từ Trung Quốc.

Khoảng 15.000 tấn gạo do Trung Quốc viện trợ đã cập cảng Santiago de Cuba, đánh dấu chuyến hàng thứ hai trong chương trình hỗ trợ tổng cộng 60.000 tấn gạo dành cho Cuba. Lô hàng được chuyển đến trong bối cảnh quốc gia vùng Caribe vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và an ninh lương thực.

Theo báo Granma của Cuba, lô gạo mới đã được tiếp nhận tại cảng Santiago de Cuba và sẽ được phân phối miễn phí cho người dân cùng các tổ chức xã hội trên cả nước.

Đại sứ quán Cuba tại Trung Quốc cho biết trên mạng xã hội Facebook, đây là một cử chỉ thể hiện mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết giữa hai quốc gia. Bộ Thương mại Nội địa và Bộ Ngoại giao Cuba cũng xác nhận số gạo viện trợ nằm trong chương trình hỗ trợ nhằm góp phần tăng cường an ninh lương thực cho người dân.

Các chuyến hàng đều được tiếp nhận trong các buổi lễ chính thức với sự tham dự của đại diện Chính phủ Cuba và Đại sứ Trung Quốc tại nước này.

Đây là chuyến hàng thứ hai trong tổng số 60.000 tấn gạo mà Trung Quốc cam kết viện trợ cho Cuba trong năm 2026. Trước đó, vào cuối tháng 5, lô hàng đầu tiên với quy mô 15.000 tấn đã cập cảng Havana, mở đầu cho đợt viện trợ mới.

Khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết trên mạng xã hội X rằng lô hàng đánh dấu sự khởi đầu của chương trình viện trợ mới, trong đó tổng cộng 60.000 tấn gạo sẽ lần lượt được chuyển tới Cuba.

Nhà lãnh đạo Cuba bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ của Trung Quốc, gọi đây là "cử chỉ cao cả thể hiện tinh thần đoàn kết". Theo ông, số gạo viện trợ sẽ được phân phối đến hàng triệu người dân trên khắp các tỉnh, đặc khu Isla de la Juventud, đồng thời cung cấp cho các cơ sở y tế và giáo dục.

Theo thông tin từ phía Cuba, chương trình viện trợ này được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phê duyệt từ tháng 1/2026. Ngoài 60.000 tấn gạo, Bắc Kinh còn cam kết dành gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 80 triệu USD để cung cấp thiết bị điện và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của Cuba.

Trước đó cũng trong tháng 1, Trung Quốc từng công bố kế hoạch viện trợ thêm 30.000 tấn gạo cho Cuba. Như vậy, tổng lượng gạo mà Bắc Kinh cam kết hỗ trợ Havana đã lên tới 90.000 tấn.

Trong bối cảnh nền kinh tế Cuba tiếp tục chịu nhiều sức ép, đặc biệt từ tình trạng thiếu lương thực, năng lượng và tác động kéo dài của các lệnh cấm vận, các lô hàng viện trợ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân cũng như hỗ trợ hoạt động của các bệnh viện, trường học và các cơ sở xã hội trên cả nước.


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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