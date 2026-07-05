Mẫu điện thoại Samsung này dù đã 2 năm tuổi vẫn được "chấm điểm 10", xứng đáng mua hơn bao giờ hết

Dù đã không dùng Samsung Galaxy S24 Ultra được 2 năm, cây bút Rita El Khoury từ Android Authority vẫn có giảm giác thú vị khi cầm chiếc điện thoại này lên.

Mỗi lần mở khóa máy, cô lại không khỏi trầm trồ trước những gì Samsung đã làm, ngay cả với một sản phẩm mà xét theo lý thuyết công nghệ hiện tại, đáng lẽ phải bị coi là cũ kỹ và lỗi thời.

Vì sao ở thời điểm năm 2026, Galaxy S24 Ultra vẫn là siêu phẩm? Dưới đây là quan điểm của Rita.

Ngoại hình và cảm giác cầm nắm vẫn điểm 10

Galaxy S24 Ultra hoàn toàn không mang lại cảm giác của một thiết bị cũ. Máy vẫn cho trải nghiệm mượt mà, cao cấp và vận hành tốt y như ngày đầu tiên đập hộp.

Dĩ nhiên, siêu phẩm một thời này vẫn có những nhược điểm riêng, nhưng nhờ thiết kế xuất sắc, phần cứng mạnh mẽ cùng sự hỗ trợ phần mềm dài hơi từ Samsung, nó đã "già đi" một cách vô cùng thanh lịch.

Tôi chưa bao giờ là một người thực sự thích trọng lượng nặng cùng các góc cạnh vuông vức của Galaxy S24 Ultra. Bản thân tôi ở hiện tại cũng không hề muốn mang theo một "viên gạch" như thế này trong tay hay trong túi quần jean suốt cả ngày dài.

Thế nhưng, phải thừa nhận một cách khách quan rằng chiếc máy này trông cực kỳ đẹp mắt. Đây là một khối phần cứng vô cùng rắn rỏi, mang lại cảm giác đầm tay, toát lên sự mạnh mẽ, nghiêm túc và đẳng cấp doanh nhân – điều mà rất ít mẫu điện thoại tôi từng trải nghiệm trong năm qua có thể làm được.

Chỉ mới hôm nay, một câu chuyện ngoài lề đã xảy ra khi chiếc máy của tôi bị rơi từ đỉnh cầu thang tầng một xuống ngay sàn bếp tầng trệt.

Kết quả là không một vết nứt, không một vết xước, cũng chẳng có một tì vết nào. Máy trông vẫn nguyên vẹn như mới, giống hệt như suốt hai năm qua. Chiếc điện thoại này thực sự "bất tử". Và lớp kính cường lực Gorilla Armor vẫn thực hiện hoàn hảo lời hứa của mình sau hai năm sử dụng.

Màn hình của máy cũng hoàn toàn xứng đáng có một vị trí đứng chung mâm với các flagship hiện nay. Khả năng hiển thị vô cùng rực rỡ, sắc nét và đủ sáng để sử dụng thoải mái ngoài trời.

Thậm chí, khi nhìn vào những sự cố về màn hình trên dòng Galaxy S26 Ultra mới hơn gần đây, trải nghiệm trên S24 Ultra gần như đem lại cảm giác của một bản nâng cấp so với những gì Samsung đang sản xuất ở hiện tại. Về cơ bản, đây là một chiếc điện thoại đã sống sót qua hơn hai năm mà không hề bị lỗi mốt hay trở nên mờ nhạt.

Thông số phần cứng vẫn cực kỳ đáng gờm trong năm 2026

Bên trong lớp vỏ bọc tinh tế ấy, cấu hình của Galaxy S24 Ultra vẫn là thứ khiến các đối thủ không thể coi thường, ngay cả ở thời điểm năm 2026. Mỗi lần sử dụng chiếc máy này, tôi đều kinh ngạc khi nhớ ra nó đã hai tuổi. Trải nghiệm thực tế hoàn toàn phủ nhận điều đó.

Máy chạy rất nhanh và nhạy; các ứng dụng mở lên trong tích tắc, thao tác vuốt và cử chỉ phản hồi phản ứng ngay lập tức. Mọi tương tác của tôi với máy đều mang lại cảm giác không có độ trễ – ít nhất là mượt mà tương đương với chiếc Pixel 10 Pro XL mới hơn rất nhiều của tôi.

Tôi đã kiểm tra lại các bài kiểm tra hiệu năng của cả hai máy để xem liệu đây chỉ là một sự ảo tưởng của bản thân hay Galaxy S24 Ultra thực sự tốt như chiếc Pixel. Những gì tôi tìm thấy vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ.

Mẫu điện thoại đời cũ của Samsung đạt điểm số ngang ngửa, thậm chí còn vượt mặt Pixel trong tất cả các bài test hiệu năng. Con chip Snapdragon 8 Gen 3, dù đã đi sau hai thế hệ so với các bộ vi xử lý Qualcomm mới nhất, vẫn tự tin đối đầu sòng phẳng với Tensor G5 về hiệu năng CPU đơn nhân, đồng thời nhỉnh hơn một chút ở khả năng xử lý đa nhân và thực thi các tác vụ công việc nặng.

Hiệu suất GPU cũng ấn tượng không kém. Galaxy S24 Ultra luôn khởi đầu với điểm số cao hơn hẳn so với Pixel 10 Pro XL. Dù đại diện từ Google duy trì được sự ổn định tốt hơn qua nhiều chu kỳ kiểm tra áp lực liên tục trong khi Galaxy bị sụt giảm đôi chút, thì đại diện của Samsung vẫn giữ được khoảng cách rất nhỏ với Pixel cả về điểm số lẫn nhiệt độ.

S24 Ultra không chỉ chịu đựng tốt các va đập vật lý bên ngoài để duy trì vẻ nguyên vẹn, mà nó còn có thể gánh vác các bài test hiệu năng nặng nề trên lý thuyết mà vẫn giữ đúng phong độ của mình.

Sự xuất sắc này cũng được duy trì đối với thời lượng pin và tốc độ sạc. Viên pin dung lượng 5.000mAh ở thời điểm hiện tại vẫn không hề lép vế, bất chấp sự xuất hiện của công nghệ pin silicon-carbon mới, và tốc độ sạc 45W thì vẫn ở mức ổn.

Đúng là Xiaomi, HONOR, OnePlus cùng các hãng công nghệ khác đang bứt phá vượt qua những con số này, nhưng nếu chỉ tính riêng các thiết bị được phân phối chính thức tại thị trường Mỹ, rất ít cái tên có thể tự tin tuyên bố mình vượt trội hơn Galaxy S24 Ultra.

Các bài kiểm tra riêng từ chuyên trang Android Authority cũng chứng minh điều này khi đặt máy cạnh Pixel 10 Pro XL. Galaxy S24 Ultra cho thời lượng sử dụng lâu hơn đáng kể khi phát video, và có kết quả tương đương với Pixel ở các tác vụ quay video, sử dụng camera, lướt web hay gọi video qua Zoom. Khi cạn pin, máy chỉ mất 62 phút để sạc đầy – nhanh hơn Pixel 15 phút – trong khi nhiệt độ tỏa ra lại mát hơn một chút.

Thực tế, khía cạnh duy nhất trên Galaxy S24 Ultra mà tôi không thực sự ưng ý chính là camera. Hệ thống ống kính này vẫn luôn hoạt động ổn định và cho ra những bức ảnh xuất sắc trong điều kiện ánh sáng lý tưởng, nhưng nó vẫn mắc phải hai căn bệnh cố hữu mà tôi từng chỉ ra khi đánh giá chi tiết máy lần đầu tiên: độ trễ màn trập và tốc độ màn trập chậm.

Các bản cập nhật từ One UI 6.1 lên One UI 8.5 dựa trên nền tảng Android 16 đã đóng góp một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ cho trải nghiệm phần mềm của Galaxy S24 Ultra luôn tươi mới như phần cứng của nó.

Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định của đồng nghiệp, khi gọi S24 Ultra là "chiếc Galaxy Ultra chân chính cuối cùng". Có một cái gì đó rất "Ultra", đậm chất Note cổ điển và đầy ngạo nghễ hiển hiện trên Galaxy S24 Ultra – những giá trị mà các thế hệ kế nhiệm dường như đã vô tình bỏ lại phía sau.

Và thật tuyệt vời khi thấy chiếc máy này vẫn không hề bị tụt lại so với thời cuộc. Nhờ vậy, những người hâm mộ muốn gắn bó với một trải nghiệm Ultra nguyên bản hoàn toàn có thể tiếp tục đồng hành cùng nó trong thời gian dài nữa mà không cần phải tốn tiền lên đời máy mới.