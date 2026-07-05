VinFast ‘tặng tiền’ cho những ai từng mua ô tô, xe máy điện và đây là những việc cần làm để nhận được khoản này

Sau khi tung khuyến mại cho chủ ô tô xăng, VinFast tiếp tục tri ân khách hàng cũ đang có nhu cầu mua xe điện, bao gồm khách hàng đang sở hữu ô tô lẫn xe máy. Chương trình dành cho khách hàng cũ tính đến trước ngày 5/7, thời hạn chương trình diễn ra từ ngày 5/7 đến 31/8/2026.

Xe máy điện VinFast tiếp tục được nhận khuyến mãi mới. Ảnh: VinFast

Chủ ô tô, bao gồm xe điện lẫn xe xăng, và chủ các mẫu xe máy điện yêu cầu giấy phép lái xe sẽ được ưu đãi 2 triệu đồng. Chủ xe máy điện không yêu cầu giấy phép lái xe như Amio, Motio hay Ludo được khuyến mại 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, chương trình không yêu cầu người dùng trực tiếp đứng tên xe mới. Thay vào đó, khách hàng có thể sử dụng ưu đãi để mua xe cho người thân hoặc cho công ty cá nhân sở hữu. Ưu đãi này có thể cộng dồn với các chương trình khuyến mại vào thời điểm mua xe.

Để có thể hưởng chính sách ưu đãi này, khách hàng cần cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe VinFast hiện tại. Ngoài ra còn cần thêm thông tin chứng minh quan hệ nhân thân với chủ xe mới nếu không trực tiếp đứng tên xe mới.

Chủ xe máy điện VinFast được hưởng ưu đãi đổi và sạc pin miễn phí.

Bên cạnh khuyến mãi này, khách hàng mua xe máy điện VinFast đổi pin sẽ được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028, đồng thời được miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

Dải sản phẩm xe máy điện VinFast hiện có 13 mẫu xe, trong đó có 5 dòng không cần giấy phép lái xe. Giá bán của xe máy điện VinFast trải dài từ 13,9 triệu đồng (Amio và Amio S) đến 39,9 triệu đồng (Viper). Thực tế, giá bán của VinFast thường thấp hơn mức giá niêm yết do hãng luôn được ra các chính sách ưu đãi.