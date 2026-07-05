Messi chuyển đến biệt thự gần sân đấu, giá nhà hàng xóm tăng vọt

Xung quanh là nơi đậu du thuyền. Bay Colony là một cộng đồng đảo với khoảng 100 biệt thự ven biển, thu hút những người đam mê du thuyền và những người muốn sự an ninh tối đa, vì nơi đây có cổng bảo vệ 24/24h, ông Carroll cho biết thêm. Theo Zillow, giá nhà trung bình trong khu vực là 4,6 triệu USD.