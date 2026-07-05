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Messi chuyển đến biệt thự gần sân đấu, giá nhà hàng xóm tăng vọt

| | Thị trường

Biệt thự của gia đình Messi ngay gần sân đấu của CLB Inter Miami. Biệt thự rộng 3200 m2, gồm 8 phòng ngủ, 9 phòng tắm, bể bơi cùng gara rộng rãi. Khi Messi chuyển đến sống, giá biệt thự của nhà hàng xóm cũng tăng vọt.

Siêu sao bóng đá Lionel Messi sở hữu nhiều bất động sản trải dài ở khắp thế giới. Đáng chú ý nhất là căn biệt thự được mua năm 2023, nằm trong khu Bay Colony, một khu dân cư ven kênh nổi tiếng tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida. Ảnh: Aremac Photography.

Siêu sao người Argentina chi khoảng 8,6 triệu bảng Anh để mua một biệt thự ven biển với 10 phòng ngủ. Hiện anh sống tại đây cùng vợ Antonela Roccuzzo và ba con trai Thiago Messi, Mateo Messi và Ciro Messi. Ảnh: Aremac Photography.

Chuyên gia bất động sản Kathia Molina từng chia sẻ, doanh nhân Patrick Bet-David cũng mua một căn nhà ở Bay Colony với giá khoảng 15 triệu USD. Nhưng khi Messi chuyển đến sống đối diện, giá trị căn nhà của ông ấy tăng lên khoảng 35 triệu USD. Ảnh: Forbes.

Biệt thự của gia đình Messi ngay gần sân đấu của CLB Inter Miami. Biệt thự rộng 3200 m2, gồm 8 phòng ngủ, 9 phòng tắm, bể bơi cùng gara rộng rãi.

Xung quanh là nơi đậu du thuyền. Bay Colony là một cộng đồng đảo với khoảng 100 biệt thự ven biển, thu hút những người đam mê du thuyền và những người muốn sự an ninh tối đa, vì nơi đây có cổng bảo vệ 24/24h, ông Carroll cho biết thêm. Theo Zillow, giá nhà trung bình trong khu vực là 4,6 triệu USD.

Nội thất của căn biệt thự của Messi chú trọng vào các tông màu sáng, tạo không gian rộng. Ảnh: Compassfl.

Ngôi nhà do được thiết kế bởi kiến trúc sư Lori Morris đến từ Toronto. Các căn phòng lấy ánh sáng tự nhiên, được trang trí tinh tế, hiện đại. Ảnh: Mansion Global.

Biệt thự của gia đình Messi có hai phòng khách lớn, từ đây có thể nhìn ngắm toàn bộ quang cảnh xung quanh. Ảnh: Mansion Global.

Phòng ngủ chính rộng lớn. Ngoài ra, gia đình Messi có khu vực spa và phòng tập riêng ngay tại biệt thự. Ảnh: Mansion Global.

Nội thất theo tông màu trắng - đen ở khu vực vệ sinh. Ảnh: The Palm Beach Post.

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Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

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