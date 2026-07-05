Hàng loạt xe đua giảm giá niêm yết tại Việt Nam: Giảm từ xe nhỏ như Sonet tới xe lớn như Palisade, có mẫu bớt cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước khả năng thiết lập một mặt bằng giá bán lẻ niêm yết mới ở nhiều phân khúc. Việc các hãng xe phải liên tục duy trì các chương trình khuyến mại, giảm giá cuốn chiếu theo tháng trong suốt thời gian dài dường như đã tạo áp lực lớn lên hệ thống vận hành và gây tâm lý chờ đợi từ phía người tiêu dùng. Do đó, xu hướng chuyển đổi từ khuyến mãi đại lý sang điều chỉnh trực tiếp giá niêm yết đang được nhiều thương hiệu áp dụng.

Ngoài ra, động thái này sẽ giúp người mua hưởng lợi kép khi giá tính lệ phí trước bạ sẽ được điều chỉnh giảm theo.

Hiện tại, làn sóng hạ giá niêm yết đã tới rất nhiều phân khúc, từ các dòng xe đô thị cỡ nhỏ cho đến các mẫu sedan, SUV cỡ trung và lớn với mức giảm từ vài chục triệu và lên tới cả trăm triệu đồng.

Kia

Đầu tháng 7 này, Kia Việt Nam cập nhật giá bán mới cho ba dòng xe gầm cao đô thị bao gồm Sonet, Seltos và Carens, với mức giảm dao động từ 10 đến 36 triệu đồng tùy phiên bản.

Giá Kia Sonet liên tục tạo đáy mới trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Đối với Kia Sonet, toàn bộ các phiên bản đều ghi nhận mức giảm giá. Bản 1.5 Premium giảm 25 triệu đồng xuống còn 584 triệu đồng. Hai bản 1.5 Luxury và 1.5 Deluxe cùng giảm 30 triệu đồng, lần lượt định giá ở mức 529 triệu và 489 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn 1.5 AT giảm 20 triệu đồng, còn 469 triệu đồng.

Với Kia Seltos, việc điều chỉnh giá chỉ tập trung vào các phiên bản sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên. Cụ thể, bản 1.5L Premium giảm 10 triệu đồng xuống 689 triệu đồng. Bản 1.5L Luxury giảm mạnh nhất 36 triệu đồng, còn 609 triệu đồng. Hai phiên bản 1.5L Deluxe và 1.5L AT cùng giảm 30 triệu đồng, thiết lập mức giá mới lần lượt là 569 triệu và 549 triệu đồng.

Ở dòng MPV Kia Carens, phiên bản 1.5G Luxury và 1.5G IVT cùng được hạ giá 30 triệu đồng, xuống còn lần lượt 609 triệu và 569 triệu đồng. Bản 1.5G Deluxe giảm 20 triệu đồng, xuống mức 559 triệu đồng. Sự điều chỉnh này đưa Carens trở thành mẫu xe 7 chỗ có giá khởi điểm thấp nhất thị trường hiện nay.

Honda rất hiếm khi giảm giá niêm yết xe cho tới nay. Ảnh: Đại lý

Honda

Cũng từ đầu tháng này, Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán phiên bản HR-V G. Theo đó, giá niêm yết của mẫu SUV cỡ B này giảm từ 699 triệu xuống còn 669 triệu đồng, tương đương mức giảm 30 triệu đồng.

Đây là động thái điều chỉnh giá đáng kể của dòng xe này kể từ khi phiên bản nâng cấp được giới thiệu. Với mức giá 669 triệu đồng, Honda HR-V G tăng sức cạnh tranh trực tiếp về giá bán đối với các đối thủ trong phân khúc như Toyota Yaris Cross (650 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (605 triệu đồng). Tuy nhiên, giá này vẫn cao hơn nhóm xe Hàn Quốc, điển hình như Kia Seltos cũng vừa giảm giá còn 549 triệu đồng.

Xe Nhật như Toyota cũng điều chỉnh giảm giá niêm yết từ đầu năm tới nay cho một số mẫu xe. Ảnh: Đại lý

Toyota

Toyota Việt Nam cũng không nằm ngoài "cuộc đua" khi áp dụng chính sách thay đổi tên gọi và điều chỉnh giá bán cho dòng xe sedan cỡ D Toyota Camry phiên bản hybrid, áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7 vừa qua.

Cụ thể, phiên bản Camry HEV MID CE được đổi tên thành Camry HEV Premium, đồng thời giảm giá niêm yết từ 1,46 tỷ đồng xuống còn 1,32 tỷ đồng, tương đương mức hạ 140 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp Camry HEV TOP CE chuyển thành Camry HEV Luxury và giữ nguyên mức giá 1,46 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh này giúp đồng bộ cách gọi tên phiên bản của Toyota, đồng thời thu hẹp khoảng cách giá giữa hai phiên bản hybrid nhập khẩu từ Thái Lan xuống còn 140 triệu đồng.

Palisade giảm giá niêm yết sau nhiều tháng khuyến mãi sâu tới cả trăm triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Hyundai

Cách đây khoảng hơn một tháng, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade cũng ghi nhận mức giảm giá niêm yết sâu đối với tất cả các phiên bản. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản Palisade Exclusive 7 chỗ giảm 170 triệu đồng, từ 1,469 tỷ xuống còn 1,299 tỷ đồng. Bản Exclusive 6 chỗ giảm 160 triệu đồng, dừng ở mức 1,309 tỷ đồng. Đối với dòng cao cấp hơn, bản Prestige 7 chỗ và Prestige 6 chỗ cùng giảm khoảng 160 triệu đồng, thiết lập mức giá mới lần lượt là 1,399 tỷ và 1,429 tỷ đồng.

Động thái giảm giá mạnh từ phía nhà phân phối TC Motor diễn ra trong bối cảnh thế hệ mới của Hyundai Palisade đã ra mắt toàn cầu và các đại lý trong nước hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc cho phiên bản mới này, dự kiến trình làng vào quý III năm nay.