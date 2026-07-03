Xe tay ga mới của Honda: 'chất' không kém Air Blade và SH Mode mà giá chỉ 30 triệu đồng

PT Astra Honda Motor (AHM) vừa giới thiệu phiên bản mới của Honda BeAT Street tại thị trường Indonesia với mức giá đề xuất 20.251.000 rupiah, tương đương khoảng 30 triệu đồng. Mẫu xe tiếp tục được định vị ở phân khúc xe tay ga cỡ nhỏ nhưng hướng đến nhóm khách hàng trẻ nhờ phong cách thiết kế đậm chất đường phố.

So với BeAT tiêu chuẩn, BeAT Street 2026 sở hữu diện mạo khác biệt với ghi-đông trần (naked handlebar), loại bỏ phần ốp nhựa truyền thống để tạo phong cách khỏe khoắn tương tự các mẫu naked-bike hay xe địa hình.

Thiết kế này không chỉ tạo diện mạo phong trần mà còn giúp tư thế lái cao, rộng và linh hoạt hơn khi luồn lách trong phố. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thiết kế sắc nét, trong khi thân xe được bổ sung bộ tem mới lấy cảm hứng từ nghệ thuật graffiti, nhấn mạnh phong cách cá tính.

Honda cho biết BeAT Street sử dụng khung eSAF (enhanced Smart Architecture Frame), giúp giảm trọng lượng xe nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững của kết cấu. Ở phiên bản mới, mẫu xe cũng được tinh chỉnh để nhẹ hơn khoảng 4 kg so với trước, đồng thời bổ sung thêm tùy chọn màu sắc và đồ họa mới nhằm tăng sức hút với khách hàng trẻ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là bộ mâm đúc 12 inch kết hợp lốp không săm bản rộng, góp phần mang lại dáng vẻ thể thao hơn. Đuôi xe được thiết kế vuốt gọn, kết hợp tay dắt phía sau bọc cao su.

Về vận hành, Honda BeAT Street 2026 được trang bị động cơ eSP xi-lanh đơn, dung tích 109,5 cc, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa khoảng 8,9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp V-Matic. Theo thông số từ Honda, mẫu xe có trọng lượng khoảng 89 kg và chiều cao yên 740 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng trong đô thị. Xe có mức tiết kiệm năng lượng ấn tượng, chỉ 1,65 lít / 100 km.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực cho bánh trước, phanh tang trống ở bánh sau và được tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi Brake System), giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh khi sử dụng phanh sau, tăng tính ổn định trong quá trình giảm tốc.

Bên cạnh đó, BeAT Street được trang bị cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số đặt độc lập trên ghi-đông, đèn chiếu sáng LED, khóa từ Secure Key Shutter tích hợp mở yên và hộc chứa đồ dung tích 12 lít. Một số phiên bản còn được bổ sung hệ thống chống trộm và khóa thông minh Smart Key tùy từng thị trường phân phối.

Hiện Honda BeAT Street 2026 được phân phối tại Indonesia và chưa được Honda Việt Nam đưa về bán chính hãng. Với mức giá quy đổi khoảng 30 triệu đồng, mẫu xe nằm trong nhóm xe tay ga phổ thông và được xem là lựa chọn dành cho khách hàng yêu thích phong cách thiết kế khác biệt so với các mẫu xe ga truyền thống của Honda như Vision, Air Blade hay SH Mode.