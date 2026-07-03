"Xe tay ga quốc dân" Honda Vision sắp gặp đối thủ lớn: Động cơ eSP, có phanh ABS, cùng nhà Honda mà giá rẻ không tưởng!

Thị trường xe máy phổ thông tại khu vực châu Á đang chứng kiến một cuộc thanh lọc áp chót về giá, và cái tên khơi mào cho trận chiến khốc liệt này không ai khác chính là liên doanh Wuyang-Honda.

Sự xuất hiện của tân binh NWM125 với mức giá ưu đãi giới hạn chỉ từ 7.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,8 triệu đồng) cho bản CBS và 9.380 Nhân dân tệ (khoảng 36,2 triệu đồng) cho bản ABS đã chính thức phá vỡ mọi quy luật định giá thông thường.

Động thái này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào các đối thủ cùng phân khúc, bởi việc sở hữu một mẫu xe mang logo Honda danh tiếng với mức chi phí chỉ quanh mốc 30 triệu đồng là điều không tưởng đối với người tiêu dùng trong vài năm trở lại đây.

Wuyang-Honda NWM125 tung chương trình ưu đãi lớn, đưa mức giá bản CBS xuống dưới 8.000 Nhân dân tệ (7.980 Tệ) và bản ABS là 9.380 Tệ, tạo lợi thế cạnh tranh cực lớn nhờ thương hiệu Honda.

Xét về sức mạnh cốt lõi, Wuyang-Honda NWM125 được trang bị khối động cơ eSP dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 7kW và mô-men xoắn cực đại 10N·m. Điểm ăn tiền lớn nhất của cỗ máy này chính là việc lồng ghép hệ thống khởi động từ tính tĩnh âm và công nghệ ngắt động cơ tạm thời khi dừng đỗ.

Đối với những khách hàng thường xuyên phải đối mặt với cảnh tắc đường đô thị, việc vặn ga nhẹ nhàng mà không phải nghe tiếng lạch cạch cơ khí khó chịu, kết hợp với độ rung ở chế độ không tải được triệt tiêu tối đa, chính là một điểm cộng vô cùng lớn giúp nâng cao trải nghiệm lái.

Tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như phanh ABS bánh trước, đèn LED, màn hình màu, cổng sạc thông minh và hệ thống kết nối điện thoại thông minh Wi-LINK.

Không dừng lại ở đó, bài toán kinh tế vốn là yếu tố được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu khi chọn mua xe đi làm cũng được NWM125 giải quyết một cách triệt để. Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của xe chỉ dao động từ 2.0 đến 2.2L cho mỗi 100km di chuyển.

Khi kết hợp với bình xăng dung tích 5.7L, chiếc xe tay ga ADV đô thị này có thể dễ dàng hoàn thành quãng đường từ 260 đến 300 km chỉ với một lần đổ đầy. Tính toán chi li, chi phí vận hành cho mỗi cây số chỉ tốn khoảng vài trăm đồng tiền Việt Nam, một con số đủ để thuyết phục bất kỳ khách hàng thực dụng nào đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển hằng ngày.

Xe trang bị động cơ eSP 124cc giải nhiệt bằng gió, đi kèm công nghệ khởi động êm ái và tự động ngắt động cơ tạm thời, vận hành mượt mà và ít rung hơn đối thủ cạnh tranh.

Về mặt thiết kế và công năng, mẫu xe này sở hữu trọng lượng lý tưởng 102kg cùng chiều dài cơ sở ngắn chỉ 1246mm. Chiều cao yên được khống chế ở mức 750mm kết hợp với phần đệm ngồi được thuôn gọn tinh tế, giúp ngay cả những khách hàng có chiều cao 160cm cũng có thể chống chân một cách vững vàng.

Sự linh hoạt này biến NWM125 thành một "vũ khí" lợi hại trong việc luồn lách qua các con ngõ nhỏ hay các khu chợ đông đúc vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, danh sách trang bị trên xe cũng vượt trội so với các đối thủ liên doanh khi sở hữu hệ thống phanh ABS một kênh phía trước trên bản cao cấp, đèn pha LED hiện đại, đồng hồ màn hình màu VA, cổng sạc Type-C hữu dụng và đặc biệt là hệ thống Wi-LINK kết nối điện thoại thông minh giúp theo dõi định vị và mức tiêu hao nhiên liệu. Khách hàng chọn phiên bản cao cấp còn được trải nghiệm hệ thống khóa thông minh Smartkey thời thượng.

Tiết kiệm nhiên liệu thực tế ấn tượng ở mức 2.0 - 2.2L/100km, kết hợp bình xăng 5.7L giúp xe đạt quãng đường di chuyển từ 260 - 300 km mỗi lần đổ đầy, chi phí vận hành cực thấp.

Tuy nhiên, để đổi lấy một mức giá sàn cực kỳ hấp dẫn, NWM125 vẫn phải chấp nhận một vài điểm trừ nhỏ mang tính thực tế. Xe vẫn sử dụng hệ thống phanh tang trống cho bánh sau, cụm đèn xi-nhan dừng lại ở bóng halogen truyền thống và không gian cốp xe chỉ dừng lại ở mức vừa vặn cho một chiếc mũ bảo hiểm 3/4.

Mặc dù vậy, những thiếu sót này hoàn toàn có thể châm chước được khi đặt cạnh độ bền bỉ, tính ổn định và giá trị thương hiệu mà cỗ máy eSP của Honda mang lại.

Trọng lượng nhẹ 102kg, chiều dài cơ sở ngắn và chiều cao yên thấp (750mm) giúp xe dễ dàng xoay xở trong đô thị đông đúc, phù hợp với cả khách hàng nữ.

Đặt giả thuyết nếu mẫu xe này được các đại lý tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam, cục diện phân khúc xe tay ga phổ thông chắc chắn sẽ có những biến động lớn. Với kiểu dáng nhẹ nhàng pha chút cổ điển, NWM125 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision và Yamaha Janus.

Thách thức lớn nhất của mẫu xe này khi về Việt Nam chính là việc phải gánh thêm các khoản thuế phí nhập khẩu, khiến giá thành khó lòng giữ được mức hấp dẫn như tại thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu mức giá sau thuế được kiểm soát tốt quanh mốc hơn 40 triệu đồng, NWM125 hoàn toàn có cửa sáng để cạnh tranh sòng phẳng nhờ vào lợi thế cấu hình vượt trội với phanh ABS và cỗ máy eSP thế hệ mới, đánh trúng tâm lý chuộng công nghệ và chuộng sự an toàn của người Việt.

Đây rõ ràng là một lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện đi làm, đi chợ, đón con thực dụng và không muốn đau đầu vì chuyện sửa chữa vặt.