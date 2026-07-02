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Hà Nội: Phát hiện hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon

| | Thị trường

Sau khi ra quân kiểm tra phòng chống hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo các nhãn hiệu Epson và Canon tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo Đội QLTT số 1, qua thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng kinh doanh hàng giả sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở nghi vấn.

Tại căn hộ tầng 9, chung cư Bình Minh Garden (phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội) do ông N.V.T làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 4.092 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và 186 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Canon đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, ông N.V.T hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Đồng thời, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tài khoản Zalo để đăng tải, giới thiệu và cung cấp thông tin về các sản phẩm mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon trên môi trường internet.

Sản phẩm mực in có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Epson Đội QLTT số 1 phát hiện tại hiện trường kiểm tra.

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 1 kiểm tra cửa hàng tại số 59 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư T&H do bà N.T.T.H làm Giám đốc. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 628 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và 155 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Canon đang được bày bán.

Các sản phẩm bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Tổng cộng, Đội QLTT số 1 đã tạm giữ 5.061 sản phẩm mực in có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon tại hai cơ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện Đội QLTT số 1 đang phối hợp với chủ thể quyền của hai nhãn hiệu Epson và Canon để xác nhận tình trạng giả mạo của số hàng hóa bị tạm giữ, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng hóa và các hành vi vi phạm liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thu Hà/VTC News

VTC News

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