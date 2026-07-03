Việt Nam đón tin cực vui từ Trung Quốc và Lào

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm chế biến và xuất khẩu gỗ lớn của thế giới khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026, bất chấp áp lực từ rào cản thương mại và chi phí logistics.

Theo số liệu của Cục Hải quan, riêng tháng 4/2026, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 1,57 tỷ USD, tăng hơn 13% so với tháng trước và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 5,57 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này cho thấy ngành gỗ vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục đối mặt với những biến động về nhu cầu và các quy định thương mại.

Động lực tăng trưởng thời gian qua chủ yếu đến từ nhóm nguyên liệu như dăm gỗ, gỗ xẻ, ván và ván sàn, cùng một số sản phẩm như ghế khung gỗ. Trong khi đó, nhóm đồ gỗ nội thất có giá trị gia tăng cao vẫn gặp khó khăn do đơn hàng từ các thị trường truyền thống phục hồi chậm.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam với kim ngạch khoảng 2,74 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm, chiếm gần một nửa tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường này giảm khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 4, kim ngạch đạt gần 788 triệu USD, tăng so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, nhiều thị trường khác ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 845 triệu USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4, kim ngạch sang thị trường này tăng hơn 54%, giúp Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ngành gỗ Việt Nam.

Khu vực Liên minh châu Âu (EU) cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh khi kim ngạch 4 tháng đạt gần 300 triệu USD, tăng hơn 52%. Riêng tháng 4, mức tăng lên tới gần 68%, phản ánh nhu cầu nhập khẩu tại nhiều quốc gia châu Âu đang dần cải thiện.

Các thị trường thuộc Hiệp định RCEP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch gần 2 tỷ USD, tăng khoảng 17%. Trong khi đó, xuất khẩu sang khối CPTPP đạt hơn 1 tỷ USD, tăng gần 8%.

Một số thị trường châu Á cũng ghi nhận kết quả khả quan. Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt hơn 730 triệu USD, tăng khoảng 6%. Tại khu vực ASEAN, kim ngạch đạt trên 122 triệu USD, trong đó Campuchia tăng hơn 22%, còn Lào ghi nhận mức tăng rất cao hơn 278% dù quy mô vẫn còn khiêm tốn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, xu hướng đa dạng hóa thị trường đang giúp doanh nghiệp gỗ Việt Nam giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Bên cạnh đó, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cũng đang tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.

Năm 2026, ngành gỗ đặt mục tiêu đạt 18,5-19 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, với mức tăng hiện nay, kim ngạch cả năm được dự báo có thể đạt khoảng 16,5-17 tỷ USD nếu tốc độ tăng trưởng không được cải thiện trong những tháng còn lại.