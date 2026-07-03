Giá bạc tiếp tục bật tăng hơn 2 triệu đồng/thỏi

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.345.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.276.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 62,6 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 64,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng hơn 2 triệu đồng/thỏi so với phiên hôm qua. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 10 ngày gần đây.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 62 USD/ounce, tiếp tục đà tăng từ phiên trước đó khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, mức thấp nhất trong bốn tháng và thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. Điều này diễn ra sau báo cáo hôm thứ Tư 1/7 cho thấy tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân cũng thấp hơn kỳ vọng.

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện cho thấy khoảng 50% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, giảm từ 67% trước khi có dữ liệu việc làm mới nhất. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng cho biết trong tuần này rằng kỳ vọng lạm phát đang giảm bớt đồng thời tái khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương trong việc duy trì ổn định giá cả.

Trong khi đó, giá vàng nhận được thêm hỗ trợ từ giá dầu giảm và lo ngại lạm phát giảm bớt khi vận tải thương mại qua eo biển Hormuz tiếp tục phục hồi trong bối cảnh tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.