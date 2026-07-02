Bắt tay với tỉnh ít dân nhất VN, tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết tâm khai thác “mỏ vàng” ở nơi mây chạm núi

DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có nhiều dự án đầu tư lớn ở Lai Châu. Ảnh: VIC

Ngày 30/6 vừa qua, tại Hà Nội, tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”.

Tại hội nghị này, tỉnh Lai Châu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án thuộc 18 nhà đầu tư, với tổng vốn trên 27.700 tỷ đồng. Cùng với đó, 19 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) cũng được trao với tổng vốn cam kết lên tới hơn 172.000 tỷ đồng, qua đó đưa quy mô dòng vốn cam kết vượt mốc 200.000 tỷ đồng. Sự kiện này đánh dấu là một trong những đợt xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Lai Châu.

Đáng chú ý, các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các biên bản ghi nhớ tại Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực được địa phương ưu tiên phát triển như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược, phát triển dược liệu và các ngành kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Trong số đó, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tham gia đầu tư nhiều dự án tại tỉnh Lai Châu.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư hai dự án điện mặt trời là Bản Chát 1 (250MW) và Bản Chát 2 (300MW), với tổng vốn khoảng 13.000 tỷ đồng. Tính đến nay, các dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm tiến hành triển khai xây dựng.

Đồng thời, thông qua CTCP Năng lượng VinEnergo, Tập đoàn Vingroup và UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo, với tổng công suất dự kiến khoảng 1.000MW. Các dự án bao gồm điện mặt trời nổi tại khu vực hồ thủy điện Sơn La, Sìn Hồ, Nậm Cuổi, với tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, bổ sung nguồn điện sạch, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và nâng cao đời sống người dân, đưa Lai Châu trở thành điểm sáng về năng lượng xanh ở Tây Bắc.

Theo Vingroup, tập đoàn sẽ đặc biệt chú trọng vào giải pháp phát triển mô hình điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện để tận dụng diện tích mặt nước, đồng thời giảm áp lực sử dụng đất và khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có.

Tại hội nghị, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo, nhờ có hệ thống sông, suối, hồ chứa dồi dào, địa hình núi cao và tiềm năng lớn về kinh tế xanh. Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã khẳng định vai trò quan trọng trên bản đồ năng lượng quốc gia, thông qua những công trình thủy điện, từ đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người dân.

Theo định hướng phát triển của tỉnh Lai Châu, năng lượng sẽ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, phù hợp với Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với định hướng này, Tập đoàn Vingroup cũng xác định hạ tầng, công nghệ, công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo là các lĩnh vực đầu tư chiến lược.

Cụ thể, thông qua CTCP Năng lượng VinEnergo, Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng sạch theo hướng hiện đại, hiệu quả và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

“Thành công của DN cũng chính là thành công của địa phương”

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung tại Hội nghị.

Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung nhấn mạnh, tỉnh đang triển khai định hướng phát triển theo phương châm “một trục - hai vùng - ba trụ cột - bốn khâu đột phá”. Điều này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới và đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thành công cho các hoạt động đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, tỉnh xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn trong thu hút đầu tư là việc Lai Châu triển khai cơ chế “Luồng xanh” đối với các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm và đồng hành cùng nhà đầu tư. Tỉnh Lai Châu cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên xử lý hồ sơ, rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu

Lai Châu được mệnh danh là nơi "mây chạm núi" nhờ sở hữu nhiều đỉnh núi cao nhất Việt Nam cùng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Đây là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc của Tổ quốc, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái - văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp và dược liệu quý dưới tán rừng. Sau sáp nhập, Lai Châu hiện là tỉnh có dân số ít nhất ở Việt Nam.

Tỉnh có vị trí địa chính trị chiến lược với hơn 265 km đường biên giới giáp Trung Quốc; hệ thống giao thông liên vùng đang được đầu tư đồng bộ như hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; cùng với quỹ đất nông nghiệp rộng lớn và tỷ lệ che phủ rừng cao, tạo dư địa lớn cho nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và trọng tâm là phát triển Sâm Lai Châu thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngoài ra, với hơn 100 điểm mỏ khoáng sản quý, vị thế trung tâm năng lượng sạch, cảnh quan hùng vĩ sở hữu 7/10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam cùng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển đột phá cho các lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu, du lịch sinh thái và dịch vụ logistics.