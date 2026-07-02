Chiếm 41% thị phần hút bụi lau sàn tại Việt Nam, vì sao 'ông lớn' này bất ngờ nhảy sang bán máy lọc nước?

Thị trường máy hút bụi vẫn tăng trưởng, nhưng vẫn có những cơ hội lớn khác

Nhìn bề ngoài, việc một doanh nghiệp đang thống lĩnh một ngành hàng lại bất ngờ bước sang lĩnh vực hoàn toàn mới có thể khiến nhiều người liên tưởng đến một cuộc đánh cược. Tuy nhiên, nếu đặt quyết định của Tineco trong bối cảnh thị trường gia dụng Việt Nam, đây có lẽ là bước đi đã được tính toán từ khá lâu.

Trong vài năm gần đây, Tineco liên tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Theo số liệu do doanh nghiệp công bố, năm 2024 hãng vươn lên vị trí số một thị trường máy hút bụi lau sàn với 33% thị phần. Đến năm 2025, thị phần tiếp tục tăng lên 41%, trong khi doanh số tăng gấp 4,5 lần so với năm trước. Đáng chú ý hơn, doanh số sáu tháng đầu năm 2026 đã tương đương cả năm 2025, cho thấy nhu cầu đối với nhóm thiết bị làm sạch thông minh đang tăng rất nhanh.

Tineco chiếm lĩnh hơn 40% thị phần thiết bị hút bụi, lau nhà cầm tay tại thị trường Việt Nam.

Đằng sau những con số này là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người Việt đang chuyển từ máy hút bụi cầm tay truyền thống sang các dòng máy lau khô - ướt tích hợp cả hút và lau. Không chỉ vậy, nhóm sản phẩm cao cấp cũng tăng trưởng nhanh hơn dự kiến.

Theo dữ liệu từ Hợp Long – nhà phân phối độc quyền của Tineco, phân khúc bán chạy nhất hiện nay là 7-8 triệu đồng, trong khi nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lại nằm ở mức 10-11 triệu đồng. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi nhiều hơn cho những thiết bị sử dụng hàng ngày nếu đổi lại trải nghiệm tốt hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi vẫn còn dư địa tăng trưởng, quy mô của thị trường máy hút bụi lau sàn vẫn có giới hạn. Muốn duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn, việc tìm kiếm một ngành hàng mới có quy mô lớn hơn gần như là điều tất yếu.

Đừng đánh giá thấp máy lọc nước – đây là "mỏ vàng" mới của ngành gia dụng

Tại sự kiện vừa tổ chức, ngoài các mẫu máy hút bụi, lau sàn thông minh như thường lệ, Tineco bất ngờ đem tới một mẫu máy lọc nước "all-in-one" mang tên HYDRATE ONE Ice Master và đáng ngạc nhiên, đây mới là "ngôi sao" của sự kiện thay vì các sản phẩm Tineco dòng Floor One như một động thái ngầm khẳng định, đây sẽ là "sân chơi" lớn tiếp theo của hãng.

Một quyết định bất ngờ nhưng nếu nhìn vào quy mô thị trường, có thể hiểu vì sao lựa chọn tiếp theo của Tineco lại là máy lọc nước.

Mẫu máy lọc nước HYDRATE ONE Ice Maste có giá bán 22,9 triệu đồng tại Việt Nam.

Theo số liệu từ một hãng nghiên cứu thị trường, doanh thu thị trường máy lọc nước tại Việt Nam được dự báo tăng từ khoảng 641 triệu USD năm 2026 lên 1,18 tỷ USD vào năm 2032, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 10,7% mỗi năm. Đây là một trong những ngành hàng gia dụng có tốc độ mở rộng nhanh nhất khi nhu cầu về nước uống sạch, sức khỏe và chất lượng sống ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Khác với máy hút bụi - vốn vẫn là sản phẩm mang tính nâng cấp trải nghiệm sống - máy lọc nước đã dần trở thành thiết bị thiết yếu trong nhiều gia đình đô thị. Quy mô thị trường lớn hơn, tần suất sử dụng cao hơn và nhu cầu thay thế định kỳ cũng tạo ra dư địa tăng trưởng hấp dẫn hơn trong dài hạn.

Điều đáng chú ý là Tineco không lựa chọn một phân khúc hoàn toàn xa lạ. Nếu máy hút bụi giải quyết nhu cầu làm sạch sàn nhà thì máy lọc nước hướng đến việc chăm sóc sức khỏe ngay trong không gian bếp. Cả hai đều phục vụ những nhu cầu diễn ra mỗi ngày trong gia đình, phù hợp với định hướng phát triển các thiết bị gia dụng thông minh mà doanh nghiệp theo đuổi nhiều năm qua.

Nói cách khác, thay vì chỉ bán thêm một sản phẩm mới, Tineco đang mở rộng số "điểm chạm" với người dùng trong cùng một ngôi nhà.

Việc bước sang máy lọc nước cũng không phải quyết định xuất hiện trong một sớm một chiều.

Máy lọc nước dự báo trở thành thị trường tỷ đô tiếp theo trong nhóm ngành hàng gia dụng tại Việt Nam.

Tại thị trường quê nhà, Tineco từ lâu đã phát triển nhiều sản phẩm phục vụ căn bếp thông minh như hàng loạt mẫu robot nấu ăn tiên tiến. So với robot nấu ăn còn rất mới mẻ, máy lọc nước rõ ràng là ngành hàng có tiềm năng tăng trưởng lớn và phù hợp với nhu cầu hiện tại của người tiêu dùng Việt Nam.

Quyết định này cũng được hỗ trợ bởi nền tảng phân phối đã được xây dựng từ trước. Sau khi hợp tác với Hợp Long từ năm 2023, Tineco hiện đã có hơn 200 đại lý, hơn 10 showroom trải nghiệm và hiện diện tại hầu hết các chuỗi bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, FPT Shop, Viettel Store, CellphoneS hay Nguyễn Kim. Điều này giúp sản phẩm mới không phải bắt đầu từ con số 0 khi tiếp cận người tiêu dùng.

Cuộc đua mới của ngành gia dụng không còn là từng sản phẩm riêng lẻ

Ở góc độ thị trường, câu chuyện của Tineco phản ánh một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trong ngành gia dụng thông minh.

Nếu trước đây các thương hiệu cạnh tranh bằng từng thiết bị đơn lẻ, thì hiện nay lợi thế dần thuộc về những doanh nghiệp xây dựng được hệ sinh thái đủ rộng để hiện diện ở nhiều không gian trong gia đình. Khi người dùng đã quen với một thương hiệu trong việc chăm sóc sàn nhà, khả năng họ tiếp tục lựa chọn thương hiệu đó cho các nhu cầu khác như nước uống, nhà bếp hay các thiết bị gia dụng thông minh cũng sẽ cao hơn.

Bởi vậy, việc Tineco đưa máy lọc nước về Việt Nam có thể chỉ là bước khởi đầu. Với danh mục sản phẩm vốn đã khá đa dạng trên thị trường quốc tế, nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng sang các ngành hàng khác khi điều kiện thị trường chín muồi.

Xét theo góc nhìn đó, quyết định "nhảy" sang máy lọc nước không phải là sự rẽ hướng bất ngờ của một hãng máy hút bụi, mà là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái gia dụng thông minh, đồng thời tận dụng cơ hội từ một thị trường được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 1 tỷ USD trong những năm tới.

Đây cũng là tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh của ngành gia dụng tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, nơi chiến thắng sẽ không chỉ thuộc về doanh nghiệp có sản phẩm tốt, mà còn là doanh nghiệp hiện diện nhiều nhất trong mỗi gia đình.