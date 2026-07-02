Bạc lấy lại đà tăng nhờ tín hiệu mới từ Fed, giá trong nước vượt 62 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, vượt mốc 59 USD/ounce sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng bảy tháng ở các phiên trước. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi kỳ vọng lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt, trong khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát đã giảm trong tháng qua, cho thấy ngân hàng trung ương chưa cần phải vội vàng nâng lãi suất. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Fed vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu và sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo.

Cùng với đó, báo cáo công bố hôm thứ Tư cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ tạo thêm ít việc làm hơn dự báo trong tháng trước, phản ánh thị trường lao động đang có dấu hiệu chậm lại. Điều này phần nào củng cố kỳ vọng Fed có thể thận trọng hơn trong việc điều chỉnh lãi suất.

Dù vậy, thị trường vẫn đang định giá hơn 60% khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9. Vì vậy, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) dự kiến công bố trong ngày sẽ trở thành yếu tố quan trọng, có thể tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách tiền tệ cũng như diễn biến của các kim loại quý.

Ngoài các yếu tố từ Mỹ, giá bạc còn nhận được hỗ trợ từ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz gia tăng cùng những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã góp phần kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, bạc - kim loại vừa mang tính chất tài sản trú ẩn vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp - ghi nhận lực mua trở lại sau giai đoạn giảm mạnh.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng xu hướng ngắn hạn của bạc vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và định hướng chính sách của Fed trong những tháng tới. Nếu báo cáo việc làm cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách có thể gia tăng, tạo áp lực lên giá bạc. Ngược lại, các tín hiệu kinh tế suy yếu có thể tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý này.