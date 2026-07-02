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Công an điều tra số tiền 308 tỷ đồng từ 100 website 'phim lậu': Bắt giam Nguyễn Đình Minh Khoa và đồng bọn

| | Thị trường

Trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 1/7, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet.

Qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hoạt động quảng cáo có quy mô hoạt động trên không gian mạng xuyên quốc gia do nhóm đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu, thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Số tiền hưởng lợi thu được, các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân ở các ngân hàng để đưa vào lưu thông công khai và sử dụng mua bất động sản, xe ô tô để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 01/7/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan; đồng thời khởi tố đối với 07 đối tượng, gồm: (1) Nguyễn Đình Minh Khoa, (2) Nguyễn Trung Anh, (3) Nguyễn Đình Xuân và (4) Nguyễn Hoàng Thanh về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và tội "Rửa tiền", quy định tại Điều 225 và Điều 324 Bộ luật Hình sự; (5) Nguyễn Phước Toàn, (6) Doãn Thành Luân và (7) Nguyễn Khương Duy về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng (Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh) để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 03 đối tượng (Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ảnh: Bộ Công an

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
phim lậu

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