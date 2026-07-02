iPhone 18 Pro Max lộ diện màu sắc chưa từng có

Mới đây, một hình ảnh được cho là khay SIM của iPhone 18 Pro tiếp tục xuất hiện, qua đó củng cố tin đồn về phiên bản màu đỏ anh đào đậm (Dark Cherry), màu sắc được dự đoán sẽ trở thành điểm nhấn của dòng Pro năm nay.

Leaker Ice Universe đã đăng tải trên Weibo bức ảnh một khay SIM mang màu đỏ sẫm. Dù chất lượng ảnh không quá cao, sắc màu này được đánh giá gần với tông Dark Cherry (đỏ anh đào đậm), pha giữa đỏ rượu vang, nâu và ánh tím.

Hình ảnh được chia sẻ bởi tài khoản Ice Universe

Đây không phải lần đầu tiên màu sắc này xuất hiện trong các tin đồn. Trước đó, nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng cũng cho biết Apple đang thử nghiệm lớp hoàn thiện màu đỏ đậm dành cho iPhone 18 Pro. Nếu thông tin chính xác, Dark Cherry sẽ trở thành màu sắc chủ đạo của dòng Pro năm 2026, tương tự cách Apple từng quảng bá màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro.

Không chỉ có Dark Cherry, nhiều nguồn tin cho biết Apple sẽ mang đến tổng cộng bốn tùy chọn màu cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, gồm Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray và Silver. Trang Macworld thậm chí còn cho biết đã xác định được các mã màu Pantone tương ứng với bốn phiên bản này.

Những mô hình (dummy) đầu tiên của iPhone 18 Pro bị rò rỉ trước đó cũng cho thấy bốn màu sắc tương tự, càng củng cố khả năng đây sẽ là bảng màu chính thức khi sản phẩm được giới thiệu.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khả năng Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn phiên bản màu đen trên dòng Pro. Ngay dưới bài đăng về khay SIM, khi một người dùng hỏi liệu iPhone 18 Pro có còn màu đen hay không, Ice Universe chỉ trả lời ngắn gọn: "Không."

Đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn cho rằng Apple sẽ từ bỏ tùy chọn màu sắc vốn đã gắn bó với dòng iPhone Pro trong nhiều năm qua. Nếu điều này trở thành hiện thực, Dark Gray nhiều khả năng sẽ là lựa chọn gần nhất thay thế màu đen truyền thống.

Loạt màu sắc được đồn đoán có trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: Sonny Dickson)

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple dự kiến sẽ trình làng dòng iPhone 18 vào tháng 9 năm nay. Bên cạnh iPhone 18, iPhone 18 Air và iPhone 18 Pro, sự kiện này còn được kỳ vọng đánh dấu màn ra mắt của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Khác với dòng Pro, mẫu iPhone gập được cho là sẽ sở hữu bảng màu trung tính hơn với các lựa chọn như bạc, trắng và xanh indigo. Tuy nhiên, cũng có tin đồn cho rằng Apple có thể chỉ bán thiết bị này với một hoặc hai màu để tối ưu quy trình sản xuất trong giai đoạn đầu.

Dù vậy, tất cả những thông tin kể trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và rò rỉ từ các nguồn trong chuỗi cung ứng cũng như giới leaker. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thiết kế, màu sắc hay cấu hình của dòng iPhone 18 Pro. Mọi chi tiết sẽ chỉ được làm sáng tỏ khi hãng tổ chức sự kiện ra mắt dự kiến vào tháng 9 tới.