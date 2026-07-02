Thái Lan bất ngờ tìm được cứu tinh cho sầu riêng: Doanh số tăng gấp 10 lần chỉ trong 3 tháng, đơn hàng trái cây tăng 134%

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Thương mại điện tử đang ngày càng khẳng định vai trò là kênh tiêu thụ nông sản quan trọng tại Thái Lan. Một chiến dịch hợp tác giữa TikTok và Cục Thương mại Nội địa (DIT) đã ghi nhận kết quả nổi bật khi doanh số bán sầu riêng trên TikTok Shop tăng gấp 10,6 lần trong mùa thu hoạch năm 2026.

Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng từ khu vực miền Đông Thái Lan, đồng thời mở rộng đầu ra cho nông dân, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nâng cao hiệu quả phân phối nông sản thông qua nền tảng số.

Theo TikTok, trong ba tháng đầu triển khai, TikTok Shop đã ghi nhận hơn 89.000 phiên livestream bán sầu riêng. Trung bình cứ khoảng 1,4 phút lại có một buổi phát trực tiếp mới bắt đầu, với thời lượng mỗi phiên khoảng 118 phút. Trong giai đoạn nguồn cung đạt đỉnh, tổng giá trị giao dịch (GMV) của mặt hàng sầu riêng tăng gấp 10,6 lần so với mức doanh số trung bình hàng tuần trước khi chương trình được triển khai.

TikTok cho biết hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng độ phủ của chiến dịch. Hiện nền tảng có hơn 1,8 triệu nhà sáng tạo tham gia quảng bá các sản phẩm được bán trên TikTok Shop. Bên cạnh các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, nhiều nông dân và người sáng tạo nội dung tại địa phương cũng trực tiếp tham gia livestream và giới thiệu sản phẩm, góp phần đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhờ đó, số lượng người mua trái cây trên TikTok Shop tăng 105% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng số đơn hàng trái cây trong nửa đầu năm 2026 tăng 134%. Đáng chú ý, gần một nửa số khách hàng mua sầu riêng trên nền tảng tiếp tục quay lại mua thêm trong cùng mùa vụ, cho thấy xu hướng mua sắm trực tuyến lặp lại ngày càng rõ nét.

Theo bà Yanee Srimanee, Phó Tổng giám đốc Cục Thương mại Nội địa, Thái Lan dự kiến sản xuất khoảng 2,07 triệu tấn sầu riêng trong năm 2026, trong đó khoảng 70% phục vụ xuất khẩu và 30% tiêu thụ trong nước. Chính phủ nước này đang đẩy mạnh các mô hình hợp tác công - tư nhằm củng cố thị trường nội địa, đồng thời hỗ trợ nông dân nâng cao kỹ năng số và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Về phía TikTok, bà Chanida Klyphun, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á, cho biết việc hợp tác với DIT là một phần trong chiến lược hỗ trợ nông dân tham gia nền kinh tế số thông qua đào tạo kỹ năng và khai thác thương mại điện tử như một kênh bán hàng hiệu quả.

Sau khi kết thúc mùa sầu riêng tại miền Đông, TikTok và DIT dự kiến tiếp tục triển khai chương trình đối với sầu riêng khu vực miền Nam Thái Lan. Hai bên cũng đặt mục tiêu mở rộng mô hình sang các loại nông sản khác, tận dụng nội dung số, đội ngũ nhà sáng tạo và thương mại điện tử để gia tăng cơ hội thị trường và tạo nguồn thu bền vững cho nông dân.