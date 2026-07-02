Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ford Ranger 2026 thêm nhiều nâng cấp, giá khởi điểm giữ nguyên từ 707 triệu đồng

| | Thị trường

2 trong số những nâng cấp đáng chú ý nhất của "vua bán tải" ở thị trường Việt Nam là hộp số tự động 10 cấp và thời hạn bảo hành tăng lên 5 năm.

Ford Ranger 2026 thêm nhiều nâng cấp, giá khởi điểm giữ nguyên từ 707 triệu đồng - Ảnh 1.

Ford Việt Nam công bố dải sản phẩm Ranger nâng cấp cho thị trường Việt Nam.

Theo đó, Ranger mới sẽ có tất cả 5 phiên bản gồm 2 bản XLS 2.0L, 2 bản Wildtrak và cao nhất là bản Raptor.

Trong bản nâng cấp lần này, tất cả phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong khi đó các bản dùng động cơ diesel 2.0L được cải tiến xích cam và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới giúp vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng.

Phiên bản XLS thấp nhất cũng được nâng cấp lên màn hình 12 inch (có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto), điều hòa 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau – vốn chỉ có trên các bản cao cấp hơn trước đây. Một số nâng cấp khác gồm gương gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc cho hàng ghế sau và khay đựng cốc tại cửa gió điều hòa.

Phiên bản Giá (triệu đồng)
XLS 2.0 AT 4x2 707
XLS 2.0 AT 4x4776
Wildtrak 2.0 4x4949
Wildtrak 3.0 V6 Diesel 1.093
Raptor 3.0 Ecoboost1.448

Trong khi đó, phiên bản Wildtrak được giữ nguyên trang bị với bản 2.0L turbo dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau chủ động, phanh đĩa 4 bánh, mâm 18 inch, ghế chỉnh điện 8 hướng, 7 túi khí, ổ điện thùng xe 220V và gói Ford Co-Pilot 360. Trong khi đó, phiên bản Raptor chỉ còn sử dụng động cơ xăng V6 3.0L Ecoboost.

Ngoài trang bị, Ford cũng chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km trên toàn bộ dải sản phẩm Ranger và Everest mới.


Đức Nam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thái Lan bất ngờ tìm được cứu tinh cho sầu riêng: Doanh số tăng gấp 10 lần chỉ trong 3 tháng, đơn hàng trái cây tăng 134%

Thái Lan bất ngờ tìm được cứu tinh cho sầu riêng: Doanh số tăng gấp 10 lần chỉ trong 3 tháng, đơn hàng trái cây tăng 134% Nổi bật

Buồn của quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất: Cước vận chuyển tăng 500 USD/container trong 2 tuần, các hãng tàu ngừng nhận đơn

Buồn của quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất: Cước vận chuyển tăng 500 USD/container trong 2 tuần, các hãng tàu ngừng nhận đơn Nổi bật

Bạc lấy lại đà tăng nhờ tín hiệu mới từ Fed, giá trong nước vượt 62 triệu đồng/kg

Bạc lấy lại đà tăng nhờ tín hiệu mới từ Fed, giá trong nước vượt 62 triệu đồng/kg

10:03 , 02/07/2026
VinFast hé lộ xe máy điện mới: Có dải LED cánh chim như ô tô, không bán tại Việt Nam đầu tiên

VinFast hé lộ xe máy điện mới: Có dải LED cánh chim như ô tô, không bán tại Việt Nam đầu tiên

10:02 , 02/07/2026
Lý do nên mua iPhone 17 Pro Max ngay lúc này

Lý do nên mua iPhone 17 Pro Max ngay lúc này

09:30 , 02/07/2026
Sau cú sốc giá dầu, nhiều quốc gia Đông Nam Á chưa kịp thở đã đón thêm một 'cơn đau đầu' mới

Sau cú sốc giá dầu, nhiều quốc gia Đông Nam Á chưa kịp thở đã đón thêm một 'cơn đau đầu' mới

09:05 , 02/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên