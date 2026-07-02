Ford Ranger 2026 thêm nhiều nâng cấp, giá khởi điểm giữ nguyên từ 707 triệu đồng

Ford Việt Nam công bố dải sản phẩm Ranger nâng cấp cho thị trường Việt Nam.

Theo đó, Ranger mới sẽ có tất cả 5 phiên bản gồm 2 bản XLS 2.0L, 2 bản Wildtrak và cao nhất là bản Raptor.

Trong bản nâng cấp lần này, tất cả phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong khi đó các bản dùng động cơ diesel 2.0L được cải tiến xích cam và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới giúp vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng.

Phiên bản XLS thấp nhất cũng được nâng cấp lên màn hình 12 inch (có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto), điều hòa 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau – vốn chỉ có trên các bản cao cấp hơn trước đây. Một số nâng cấp khác gồm gương gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc cho hàng ghế sau và khay đựng cốc tại cửa gió điều hòa.

Phiên bản Giá (triệu đồng) XLS 2.0 AT 4x2 707 XLS 2.0 AT 4x4 776 Wildtrak 2.0 4x4 949 Wildtrak 3.0 V6 Diesel 1.093 Raptor 3.0 Ecoboost 1.448

Trong khi đó, phiên bản Wildtrak được giữ nguyên trang bị với bản 2.0L turbo dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau chủ động, phanh đĩa 4 bánh, mâm 18 inch, ghế chỉnh điện 8 hướng, 7 túi khí, ổ điện thùng xe 220V và gói Ford Co-Pilot 360. Trong khi đó, phiên bản Raptor chỉ còn sử dụng động cơ xăng V6 3.0L Ecoboost.

Ngoài trang bị, Ford cũng chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km trên toàn bộ dải sản phẩm Ranger và Everest mới.



