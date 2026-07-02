AI Factory: Mô hình tính toán tăng tốc giúp doanh nghiệp Việt vận hành AI ở quy mô lớn

Giờ đây, bài toán không còn là bắt đầu mà là mở rộng. AI Factory đã giúp doanh nghiệp Việt như MISA triển khai AI ở quy mô lớn, tối ưu chi phí, hiệu suất và bảo mật dữ liệu.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế số, với AI trở thành trụ cột trong chuyển đổi doanh nghiệp. Các tổ chức tài chính, hành chính công và doanh nghiệp tư nhân đều đang mở rộng ứng dụng AI để tự động hóa quy trình, nâng cao năng suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Nhiều doanh nghiệp Việt đã thử nghiệm AI, nhưng khi mở rộng quy mô lại vấp phải bốn thách thức lớn: chi phí tăng cao, hiệu suất không ổn định, rủi ro dữ liệu và khó khăn trong vận hành. Đây chính là lúc mô hình AI Factory – một hạ tầng tính toán tăng tốc chuyên biệt được thiết kế để quản lý toàn bộ vòng đời AI – trở thành lời giải thay thế cho data center truyền thống, vốn không đáp ứng được yêu cầu triển khai AI ở quy mô lớn.

Định nghĩa lại hạ tầng trong kỷ nguyên AI

Theo NVIDIA, AI Factory hợp nhất năm lớp - năng lượng, chip, hạ tầng, mô hình và ứng dụng - thành một hệ thống toàn diện được thiết kế cho workload cao của agentic AI, physical AI và điện toán hiệu năng cao (HPC). Dựa trên nền tảng điện toán tăng tốc của NVIDIA, kết hợp phần cứng hiệu năng cao với hệ thống phần mềm chuyên biệt, AI Factory giúp tối ưu hiệu suất, nâng cao hiệu quả năng lượng, giúp doanh nghiệp triển khai AI an toàn, sẵn sàng cho tương lai đồng thời tối ưu hóa lợi tức đầu tư (ROI).

Mô hình AI năm tầng của NVIDIA

Trong mô hình này, toàn bộ GPU được vận hành bằng mạng tốc độ cao, hệ thống networking cho phép nhiều máy kết nối với nhau thành một siêu máy tính AI có khả năng xử lý khối lượng công việc lớn.

Tuy nhiên, phần cứng chỉ là một nửa của AI Factory. NVIDIA hoàn thiện hạ tầng AI bằng một hệ sinh thái phần mềm toàn diện - từ framework, mô hình đến công cụ quản trị (toolkit) – giúp doanh nghiệp xây dựng, triển khai và mở rộng AI một cách đúng hướng và ổn định.

MISA: Tiên phong đầu tư làm chủ AI Factory

MISA là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đã xây dựng và vận hành AI Factory dựa trên hạ tầng tính toán tăng tốc của NVIDIA. Nhận thấy rõ vai trò chiến lược của AI, MISA đã cam kết chi 2.500 tỷ đồng trong 5 năm để phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn "Make in Vietnam", coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng năng lực AI quốc gia và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Kiến trúc Agentwork của MISA

Từ cuối năm 2025, MISA đã triển khai 8 cụm (nodes) siêu máy tính NVIDIA DGX H200 kết nối bằng NVIDIA Quantum InfiniBand, tạo thành hạ tầng tính toán hiệu năng cao cho AI Factory của mình. Kết hợp với bộ phần mềm NVIDIA AI Enterprise, nền tảng này cho phép MISA huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn từ 8 đến 235 tỷ tham số (parameter) một cách ổn định, nhanh chóng và an toàn trong môi trường nội bộ. Nhờ hạ tầng AI toàn diện này, thời gian huấn luyện mô hình giảm từ 38 giờ xuống còn 9,5 giờ, tốc độ suy luận đạt 4.500 token/giây, và đội ngũ kỹ sư tăng năng suất hơn 48%. Việc vận hành 90% workload AI trên hệ thống nội bộ cũng giúp MISA tiết kiệm khoảng 5,2 tỷ đồng mỗi tháng, đồng thời đảm bảo toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp và khách hàng được xử lý trong biên giới Việt Nam.

Triển khai robot lễ tân tích hợp trợ lý AI của MISA để hỗ trợ các thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trên hạ tầng AI Factory, MISA đã phát triển hơn 50 AI agent và hơn 500 mẫu agent tùy chỉnh, phục vụ nhiều nhóm nghiệp vụ như tài chính - kế toán, nhân sự, dịch vụ khách hàng và tư vấn kinh doanh. Các tác vụ trước đây thường mất hàng giờ, từ đối soát, lập báo cáo đến xử lý hồ sơ tuyển dụng nay được tự động hóa gần như toàn bộ. Trong lĩnh vực công, robot lễ tân AI của MISA đang hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính và hỗ trợ cán bộ tại các trung tâm hành chính công. Ở khối doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị như Noomfood sử dụng AI agent của MISA để tự động hóa chăm sóc khách hàng 24/7, tăng tốc độ phản hồi gấp sáu lần và tối ưu hiệu quả vận hành.

Với AI Factory được xây dựng trên hạ tầng AI của NVIDIA, MISA không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ đầu tư bài bản vào phần cứng, mà còn cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý đối với doanh nghiệp Việt trong hành trình làm chủ AI ở quy mô lớn. Thay vì dừng ở việc thử nghiệm chatbot hay phụ thuộc API từ bên ngoài, doanh nghiệp cần nhìn AI như một hệ thống tổng thể, kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng, phần mềm và năng lực vận hành.