Ô tô Nhật lại bị Trung Quốc vượt mặt ở 1 thị trường trọng điểm

Các nhà sản xuất xe điện (EV) Trung Quốc đang dần giành chỗ đứng tại Hàn Quốc, một trong những thị trường ô tô cạnh tranh nhất thế giới, bất chấp những rào cản về thương hiệu và hệ thống dịch vụ hậu mãi.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và phân phối ô tô Hàn Quốc (KAIDA), trong tháng 4/2026, các thương hiệu ô tô Trung Quốc ghi nhận 2.023 xe đăng ký mới, lần đầu tiên vượt 1.974 xe của các hãng Nhật Bản. Nhờ đó, xe Trung Quốc chiếm khoảng 6% thị phần xe nhập khẩu tại Hàn Quốc.

Đóng góp lớn nhất đến từ BYD. Riêng trong tháng 4, lượng xe BYD đăng ký mới đã vượt tổng doanh số của ba thương hiệu Nhật Bản gồm Toyota, Lexus và Honda. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp BYD đứng trong nhóm bốn thương hiệu xe nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Zeekr - thương hiệu xe điện cao cấp thuộc Geely cũng đang tăng tốc mở rộng hiện diện. Hãng cho biết đã nhận hơn 500 đơn đặt trước chỉ sau 6 ngày mở bán mẫu SUV điện Zeekr 7X tại Hàn Quốc.

Theo ông Xiao Feng, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghiệp Trung Quốc tại CITIC CLSA, Hàn Quốc không phải thị trường trọng điểm về doanh số của các hãng xe Trung Quốc nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược.

Ông cho rằng nếu có thể cạnh tranh tại một quốc gia sở hữu ngành công nghiệp ô tô phát triển như Hàn Quốc, các hãng xe Trung Quốc sẽ có thêm bằng chứng để khẳng định chất lượng và năng lực công nghệ trên thị trường toàn cầu.

Theo vị chuyên gia này, lợi thế của các hãng xe Trung Quốc hiện không còn nằm ở giá bán thấp mà chuyển sang các yếu tố như công nghệ pin, hệ thống hỗ trợ lái thông minh, khoang lái số hóa và trải nghiệm người dùng.

Ông KJ Hwang, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngành ô tô Hàn Quốc tại BofA Global Research, nhận định nhiều người tiêu dùng Hàn Quốc hiện xem các hãng xe điện Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tesla ở mảng công nghệ và phần mềm trên xe.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng mạng lưới dịch vụ sau bán hàng vẫn là rào cản lớn đối với xe Trung Quốc. Một số khách hàng cho biết khoảng cách đến trung tâm bảo dưỡng còn quá xa, khiến họ cân nhắc trước khi quyết định mua xe.

Để giải quyết vấn đề này, BYD đặt mục tiêu nâng mạng lưới lên 35 showroom và 26 trung tâm dịch vụ trên toàn Hàn Quốc vào cuối năm nay. Zeekr cũng có kế hoạch mở 14 điểm bán hàng cùng 11 trung tâm dịch vụ trong cùng giai đoạn.

Theo dự báo của BofA Global Research, trong kịch bản cơ sở, các hãng xe Trung Quốc có thể chiếm 10-15% thị phần xe điện Hàn Quốc vào khoảng năm 2030. Nếu quá trình mở rộng diễn ra thuận lợi và người tiêu dùng tiếp tục đón nhận, thị phần này có thể tăng lên khoảng 20%.