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VinFast tặng voucher tối đa 80 triệu cho khách hàng cũ mua xe xăng

| | Thị trường

Voucher này được áp dụng cho khách mua các dòng Fadil và Lux trước đây đổi lên xe điện.

VinFast vừa công bố chương trình tri ân dành cho khách hàng từng mua các mẫu xe xăng của hãng, với voucher có giá trị từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng nhằm hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện. Chương trình được triển khai từ ngày 2/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Cụ thể, khách hàng từng mua trực tiếp xe xăng VinFast sẽ được nhận voucher theo từng dòng xe đã sở hữu. Trong đó, chủ xe Fadil được tặng voucher trị giá 30 triệu đồng, chủ xe Lux A2.0 nhận voucher 60 triệu đồng và chủ xe Lux SA2.0 nhận voucher 80 triệu đồng.

Voucher được định danh theo tên khách hàng và số khung (VIN) của xe, có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026. Theo chính sách của hãng, voucher không được chuyển nhượng nhưng có thể sử dụng cho người thân trong gia đình, gồm cha mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột và anh chị em ruột của vợ hoặc chồng, hoặc cho doanh nghiệp do chính chủ voucher đứng tên khi mua xe điện VinFast mới.

Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 voucher theo giá trị cao nhất trong trường hợp từng sở hữu nhiều xe xăng VinFast. Tuy nhiên, mỗi lần mua xe mới chỉ được áp dụng một voucher. Giá trị voucher sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá bán và vẫn được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác đang triển khai tại thời điểm mua xe.

Đại diện VinFast cho biết chương trình được triển khai nhằm tri ân những khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu từ giai đoạn đầu, đồng thời tạo thêm động lực để người dùng chuyển đổi sang sử dụng xe điện.

Bên cạnh chương trình dành cho khách hàng xe xăng, VinFast cho biết đang tiếp tục áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đối với người mua ô tô điện như hỗ trợ mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, hỗ trợ trực tiếp từ 6-10% giá bán tùy mẫu xe, miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến ngày 10/2/2029.

PV

Nhịp sống thị trường

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