Năng lực R&D và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị của C.P. Việt Nam

Ngày 26/6/2026, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 "Sáng tạo để Tăng trưởng, Xanh để Bền vững", Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam được vinh danh trong Top 5 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 - ngành Nông nghiệp công nghệ cao (VIE10).

Chương trình do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư công bố, đánh giá doanh nghiệp theo các tiêu chí về hiệu quả tài chính, chiến lược đổi mới, chính sách R&D, văn hóa doanh nghiệp, thành tựu công nghệ và chỉ số Innovation Premium. Với C.P. Việt Nam, kết quả này ghi nhận quá trình đưa đổi mới sáng tạo vào chuỗi nông nghiệp - thực phẩm, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại đến chế biến và phân phối thực phẩm.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam nhận chứng nhận Top 5 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 - Ngành Nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: C.P. Việt Nam

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp - thực phẩm chịu áp lực từ chi phí đầu vào, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn phát triển bền vững, R&D, dữ liệu và công nghệ là nền tảng để doanh nghiệp nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và thích ứng với thị trường.

R&D gắn với mục tiêu tối ưu chuỗi giá trị

Với chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, đổi mới sáng tạo gắn trực tiếp với hiệu quả kinh doanh. Các sáng kiến được C.P. Việt Nam ứng dụng vào quy trình sản xuất, quản lý nguyên liệu, kiểm soát đầu ra và phát triển sản phẩm mới.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp tập trung vào ba hướng chính: nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ số. Hoạt động R&D giúp tối ưu nguyên liệu, cải thiện công thức dinh dưỡng, kiểm soát chất lượng đầu ra và phát triển sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn chăn nuôi.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm hiện đại của C.P. Việt Nam phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Ảnh: C.P. Việt Nam

Giai đoạn 2020 - 2026, C.P. Việt Nam có 18 sáng kiến được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, gồm 2 bằng độc quyền sáng chế và 16 bằng giải pháp hữu ích. Trong đó, cải tiến thiết kế và giảm kích thước bao bì giúp doanh nghiệp tiết giảm khoảng 8 tấn nhựa mỗi năm đối với sản phẩm gà tươi, đồng thời giảm khoảng 20% lượng nhựa trên mỗi bao thức ăn chăn nuôi.

Dữ liệu và AI đi vào vận hành

Cùng với R&D, chuyển đổi số là trụ cột quan trọng trong chiến lược đổi mới của C.P. Việt Nam. Doanh nghiệp ứng dụng SAP S/4HANA và SAP Net Zero Intelligence Platform (SNIP) nhằm đồng bộ dữ liệu tài chính - vận hành, quản lý dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, kiểm soát chất lượng và theo dõi các mục tiêu môi trường.

Cải tiến bao bì là một phần trong nỗ lực tối ưu tài nguyên của C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tại các trang trại, mô hình Smart Farm (trang trại thông minh) được triển khai qua chuồng kín, kiểm soát nhiệt độ, quy trình vệ sinh cùng các giải pháp IoT, AI và tự động hóa. Các giải pháp này hỗ trợ kiểm soát môi trường chăn nuôi, giám sát sức khỏe đàn và tối ưu công thức dinh dưỡng.

Trong sản xuất, Smart Production (sản xuất thông minh) ứng dụng tự động hóa, robot và AI trong các công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao. Công nghệ giúp tối ưu quy trình, nâng hiệu suất và hỗ trợ người lao động trong vận hành nhà máy.

Mới đây, C.P. Việt Nam khởi động 6 dự án chuyển đổi AI, gồm đào tạo AI cho đội ngũ, tư vấn dịch bệnh cho người chăn nuôi, camera thông minh giám sát trang trại, kiểm tra chất lượng nguyên liệu bằng hình ảnh, quản lý công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi trên nền tảng số và giải pháp quản lý bán hàng cho đại lý.

Mô hình Smart Farm ứng dụng công nghệ để giám sát môi trường chăn nuôi, sức khỏe đàn vật nuôi. Ảnh: C.P. Việt Nam

Các dự án được triển khai theo hai giai đoạn, từ xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ đến nhân rộng các ứng dụng đã kiểm chứng vào vận hành. Song song, doanh nghiệp khuyến khích đội ngũ "làm chủ AI", đưa đổi mới sáng tạo vào công việc hằng ngày.

Thời gian tới, C.P. Việt Nam tiếp tục tập trung vào AI, tự động hóa, R&D và kinh tế tuần hoàn. Các mô hình Green Farm, Smart Farm và Smart Production được kết hợp với giải pháp tái sử dụng nước, phát điện biogas từ chất thải chăn nuôi, quản trị phát thải và truy xuất nguồn gốc, hướng tới chuỗi vận hành hiệu quả, bền vững.

Dấu mốc Top 5 VIE10 cho thấy đổi mới sáng tạo tại C.P. Việt Nam không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mới, mà ở khả năng đưa R&D, dữ liệu và tự động hóa vào từng mắt xích của chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp nâng năng lực cạnh tranh, đồng thời đóng góp vào quá trình hiện đại hóa ngành nông nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam.