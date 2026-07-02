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Thi hành lệnh bắt tạm giam Tổng giám đốc nhập khẩu Dương Thế Mạnh SN 1983

| | Thị trường

Dương Thế Mạnh có dấu hiệu nhập khẩu trái phép "quả Việt quất" từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland (Trụ sở tại: Số 216 Trần Huy Liệu, TDP 7, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La), do Dương Thế Mạnh (sinh năm 1983, HKTT: Tòa nhà Helios 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) làm Tổng Giám đốc (địa điểm kinh doanh tại: Số 45 - 49 No.1A4 khu tái định cư phường Bồ Đề, TP Hà Nội) có dấu hiệu nhập khẩu trái phép "quả Việt quất" từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm tháng 3/2026, Dương Thế Mạnh nhập lậu quả Việt quất tươi về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành với tổng khối lượng là 5.574kg quả, tổng trị giá là 1.426.693.746 đồng. 

Thi hành lệnh bắt tạm giam Tổng giám đốc nhập khẩu Dương Thế Mạnh SN 1983- Ảnh 1.

Chân dung Dương Thế Mạnh. Ảnh: CA Hà Nội

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh còn nhập lậu quả Việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tổng khối lượng là 13.086kg, với giá từ 300.000-480.000 đồng/kg và bán cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn với giá khoảng 500.000-700.000 đồng/kg, tổng trị giá là 9.616.364.737 đồng.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý, Dương Minh Công về tội Buôn lậu.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ đường dây nhập lậu quả Việt quất lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Trang Ly

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
nhập khẩu

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