Camera iPhone 18 Pro Max sắp có nâng cấp cực lớn, bảo sao Apple phải thêm tính năng khẩu độ thay đổi

Cảm biến camera mới hé lộ lý do Apple phải dùng khẩu độ thay đổi

Vụ rò rỉ khoảng 630GB dữ liệu từ Tata Electronics, một trong những đối tác sản xuất của Apple tại Ấn Độ, tiếp tục mang đến nhiều thông tin về thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sau các hình ảnh về thiết kế và bo mạch, những phân tích mới nhất cho thấy dòng máy này sẽ được nâng cấp đáng kể ở cụm camera.

Theo dữ liệu được AppleInsider phân tích, camera chính của iPhone 18 Pro sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến Sony IMX905, thay thế cho Sony IMX903 đang xuất hiện trên iPhone 17 Pro. Thông tin này cũng trùng khớp với nguồn tin từ Digital Chat Station, qua đó khiến khả năng Apple dùng cảm biến mới trở nên đáng tin cậy hơn.

Apple sẽ dùng cảm biến mới tốt hơn, kích thước lớn hơn từ Sony cho dòng iPhone 18 Pro Max.

Hiện vẫn chưa có đầy đủ thông số kỹ thuật của IMX905. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng đây sẽ là cảm biến lớn hơn thế hệ trước. Điều này cũng phù hợp với các tin đồn gần đây khi cụm camera trên iPhone 18 Pro được cho là sẽ dày hơn đáng kể.

Nếu Apple thực sự chuyển sang cảm biến lớn hơn, việc bổ sung khẩu độ thay đổi gần như là bước đi hợp lý.

Cảm biến càng lớn càng khó chụp cận, khẩu độ thay đổi sẽ phát huy tác dụng

Trong nhiều năm, các hãng smartphone liên tục tăng kích thước cảm biến để cải thiện khả năng thu sáng và chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Cảm biến lớn giúp thu được nhiều ánh sáng hơn, giảm nhiễu và cải thiện dải tương phản động.

Tuy nhiên, cảm biến càng lớn thì độ sâu trường ảnh (Depth of Field) càng mỏng khi chụp ở khẩu độ lớn. Điều này khiến việc chụp cận trở nên khó hơn, bởi chỉ một phần nhỏ của chủ thể nằm trong vùng lấy nét, còn phần còn lại dễ bị nhòe.

Đó là lý do nhiều máy ảnh chuyên nghiệp cho phép người dùng khép khẩu khi cần chụp sản phẩm, đồ ăn hoặc các vật thể ở khoảng cách gần để tăng độ sâu trường ảnh.

Việc thêm tính năng khẩu độ biến thiên giúp đảm bảo ảnh rõ nét trong mọi điều kiện chụp.

Nếu iPhone 18 Pro Max sở hữu cảm biến lớn hơn cùng khẩu độ thay đổi, Apple có thể để camera mở khẩu tối đa khi chụp đêm nhằm tận dụng khả năng thu sáng. Ngược lại, khi chụp cận hoặc cần toàn bộ chủ thể đều sắc nét, máy sẽ tự động khép khẩu xuống mức nhỏ hơn để tăng độ sâu trường ảnh. Vì cảm biến vốn đã lớn nên việc giảm khẩu độ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lượng ánh sáng thu được, trong khi chất lượng ảnh có thể đồng đều hơn.

Đây được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên camera iPhone trong nhiều năm gần đây nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực.

Apple cũng được cho là thay đổi chiến lược modem

Ngoài camera, dữ liệu rò rỉ còn cho thấy Apple sẽ áp dụng chiến lược modem khác nhau tùy thị trường.

Cụ thể, các mẫu iPhone 18 Pro bán tại Mỹ được cho là vẫn sử dụng modem Qualcomm nhằm hỗ trợ mạng mmWave 5G, chuẩn kết nối vốn được triển khai rộng tại quốc gia này. Trong khi đó, các phiên bản dành cho châu Âu và phần lớn thị trường châu Á nhiều khả năng sẽ chuyển sang modem Apple C2 do chính Apple phát triển.

Lý do được cho là modem C2 hiện chưa hỗ trợ mmWave 5G, trong khi chuẩn mạng này gần như không phổ biến ngoài thị trường Mỹ. Điều đó giúp Apple có thể mở rộng phạm vi sử dụng modem "cây nhà lá vườn" mà không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của phần lớn người dùng trên thế giới.