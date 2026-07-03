Mitsubishi Xforce 2026 lần đầu giảm giá lăn bánh tới 66 triệu: Bản ‘base’ trừ hết còn 545 triệu đồng, thêm sức ép cho Seltos với giá mới rẻ hơn

Xforce có giá thực tế cạnh tranh hơn cả xe Hàn

Song song với cuộc đua doanh số, phân khúc SUV/crossover cỡ B chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt về giá bán. Trước làn sóng xe Trung Quốc gia nhập thị trường với tầm giá trên dưới 500 triệu đồng, các dòng xe Nhật, tiêu biểu là Mitsubishi Xforce, cũng áp dụng chính sách điều chỉnh để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Trong tháng 7, Mitsubishi tăng mức khuyến mãi cho Xforce thông qua hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với hai phiên bản GLX và Luxury, tương đương giá trị quy đổi từ 60 đến 66 triệu đồng. Sau khi khấu trừ ưu đãi vào giá niêm yết, chi phí mua xe thực tế của phiên bản tiêu chuẩn giảm còn 545 triệu đồng, trong khi bản tầm trung hạ xuống dưới mức 600 triệu đồng. Riêng phiên bản cao cấp Ultimate tiếp tục duy trì gói ưu đãi tài chính trị giá 55 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán.

Giá Xforce nay đã cạnh tranh hơn khi so với các đối thủ Hàn Quốc và cả Trung Quốc. Ảnh: Đại lý

Đây là mức giá thực tế thấp nhất kể từ khi Xforce 2026 ra mắt từ ngày 11/5. Ở bản nâng cấp mới nhất này, Xforce được bổ sung trang bị. Ví dụ, bản tiêu chuẩn có đèn chiếu sáng và đèn sương mù LED, cảm biến lùi phía sau. Trong khi đó, các bản Luxury và Ultimate cao cấp hơn nay đã có ghế lái chỉnh điện. Riêng bản Ultimate còn được bổ sung camera 360 độ.

Dù danh mục sản phẩm được tinh giản còn 3 phiên bản với giá niêm yết khởi điểm 605 triệu đồng (tăng nhẹ so với trước), các chương trình kích cầu trong tháng 7 đã đưa giá giao dịch thực tế của Xforce về mức thấp hơn.

Bản nâng cấp của Xforce tập trung vào trang bị tiện ích. Ảnh: Đại lý

Tại phân khúc này, các đối thủ đồng hương như Honda HR-V dù có chương trình hỗ trợ 100% trước bạ nhưng giá niêm yết khởi điểm ở mức cao từ 699 triệu đồng. Toyota Yaris Cross, dòng xe thường cạnh tranh vị trí dẫn đầu phân khúc với Xforce, đang áp dụng mức giảm 50 triệu đồng trên nền giá niêm yết từ 650 triệu đồng. Xét sang nhóm xe Hàn Quốc, Kia Seltos có giá niêm yết từ 579 triệu đồng và giảm còn 554 triệu đồng sau khi áp dụng ưu đãi chính hãng, cao hơn mức khởi điểm thực tế của Xforce.

Các mẫu Mitsubishi khác cũng được khuyến mãi sâu

Ngoài Xforce, Mitsubishi vẫn duy trì nhiều khuyến mãi giá trị cao cho các mẫu xe còn lại, đặc biệt là Xpander với giá trị khuyến mãi lớn nhất tới 85 triệu đồng. Mức khuyến mãi giá trị cao nhất áp dụng cho phiên bản Xpander AT khi được hỗ trợ 100% trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu. Các bản AT Premium, MT và cả Xpander Cross cũng có khuyến mãi tương tự nhưng khác về giá trị. Riêng bản AT Premium có thêm lựa chọn kết hợp giảm 40 triệu đồng với gói vay 0% trong năm đầu.

Xpander vẫn là mẫu xe được khuyến mãi mạnh tay nhất từ hãng. Ảnh: Đại lý

Với Destinator - mẫu xe chủ lực mới nổi của Mitsubishi, hãng vẫn giảm 35 triệu đồng qua gói ưu đãi tài chính, kết hợp tặng phim cách nhiệt và bảo hiểm thân vỏ tùy bản.

Ở phân khúc bán tải, Triton cũng đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi cao nhất 56 triệu đồng. Riêng phiên bản tiêu chuẩn có thêm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

Attrage cũng không nằm ngoài danh sách khuyến mãi tháng này với mức giảm tới 46 triệu đồng, kết hợp tặng kèm một số phụ kiện như camera lùi hay ăng ten vây cá tùy bản.