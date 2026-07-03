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Honda Việt Nam tăng giá bán 17 mẫu xe máy: Từ Wave Alpha đến SH 350i, nguyên nhân đã được dự đoán trước

| | Thị trường

Mức tăng dao động từ dưới 100.000 đồng đến 700.000 đồng. Mẫu xe tăng ít nhất là các dòng xe Wave, tăng cao nhất là SH 350i bản Đặc biệt.

Honda Việt Nam (HVN) đưa ra thông báo thay đổi giá bán lẻ đề xuất gần như toàn bộ dòng xe máy phổ thông từ ngày 1/7. Có tổng cộng 17 mẫu xe với 46 phiên bản điều chỉnh tăng giá, một phiên bản duy nhất điều chỉnh giảm.

Phạm vi sản phẩm áp dụng trải dài từ xe số phổ thông Wave Alpha đến xe tay ga cao cấp SH 350i. Mức điều chỉnh tăng dao động 98.182 đồng đến 700.000 đồng, điều chỉnh giảm 300.000 đồng.

Honda tăng giá bán tổng cộng 17 mẫu xe máy. Ảnh: Honda

Dòng xe số Wave Alpha có giá bán mới tăng ít nhất. Ngoại trừ bản Đặc biệt tăng 392.728 đồng, các phiên bản còn lại đều tăng nhẹ 98.182 đồng. Hai mẫu xe số còn lại là Wave RSX và Future 125 FI cùng áp dụng mức tăng 98.182 đồng cho tất cả phiên bản.

Ba dòng xe tay ga Vision, Lead, Air Blade 125 và SH Mode tăng hơn 196.000 đồng. Mức tăng này còn được áp dụng cho các mẫu xe "chơi" là CT125 và Super Cub C125.

Ba dòng xe tay ga 160 cc là Air Blade 160, Vario 160 và SH 160i cùng tăng 200.000 đồng. Mẫu xe tay côn Winner R và xe tay ga ADV 350 cũng áp dụng chung mức này.

Đáng chú ý, Honda SH 350i có sự điều chỉnh giá bán khác biệt giữa từng phiên bản. Cụ thể, bản Thể thao thấp nhất giảm 300.000 đồng, hai phiên bản còn lại là Cao cấp và Đặc biệt tăng lần lượt 200.000 đồng và 700.000 đồng.

Hãng xe Nhật Bản cho biết nguyên nhân điều chỉnh giá bán do các yếu tố liên quan đến giá nguyên vật liệu trên toàn cầu biến động, HVN buộc phải thay đổi mức giá để duy trì chất lượng sản phẩm.

Giá bán mới của các mẫu xe trên:

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống và Pháp luật

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