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Giá bạc hồi phục tích cực, quỹ lớn nhất thế giới có động thái gì?

| | Thị trường chứng khoán

Giá bạc hồi phục tích cực, quỹ lớn nhất thế giới có động thái gì?

Tương tự như vàng, giá bạc thế giới hồi phục sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 công bố hôm thứ Năm.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, iShares Silver Trust (SLV), quỹ bạc lớn nhất thế giới đã mua ròng gần 17 tấn bạc trong ngày 2/7, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 14.940 tấn. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch của quỹ vẫn diễn biến đan xen khi SLV liên tục mua vào rồi bán ra trong những phiên gần đây, cho thấy xu hướng chưa thực sự rõ ràng.

Động thái tăng nắm giữ diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới có phiên phục hồi thứ ba liên tiếp. Chốt phiên 2/7 trên sàn COMEX, giá bạc tăng hơn 3%, lấy lại mốc 60 USD/ounce. Đà tăng tiếp tục được nối dài trong sáng 3/7 khi kim loại quý này tăng thêm khoảng 2%, lên quanh 62 USD/ounce.

Tương tự như vàng, giá bạc thế giới hồi phục sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 công bố hôm thứ Năm, do số liệu việc làm yếu hơn dự kiến gây áp lực lên đồng USD và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Cụ thể, báo cáo việc làm tháng 6 đã làm thay đổi quan điểm, nghiêng về hướng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa của Fed. Số việc làm phi nông nghiệp tăng 57 nghìn trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 115 nghìn, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2% và số việc làm tháng 4-5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74 nghìn.﻿

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao diễn biến giá đóng cửa đầu ngày trên thị trường tiền mặt Mỹ trước kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7 và dữ liệu lạm phát tiếp theo vào ngày 14 tháng 7. Thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ lễ có thể khuếch đại các biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc và kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $60,05 đến $63,32, với mục tiêu vượt qua vùng đó là $65,03 và sau đó là $69,85. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức $58,83, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở $58.00 và sau đó là $55,58.

Tuần tới, những người tham gia thị trường Mỹ có thể dễ dàng bắt đầu tuần làm việc sau kỳ nghỉ dài ngày Quốc khánh, vì lịch tin tức kinh tế thuộc loại ít nhất trong năm.

Thứ Hai tới sẽ công bố chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 6, các nhà giao dịch đang chờ đợi sự xác nhận từ báo cáo việc làm trong dữ liệu ngành dịch vụ. Sau đó, vào thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ.

Điểm nhấn của tuần tới có lẽ là việc công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 vào chiều thứ Tư, và với phong cách giao tiếp ngắn gọn của chủ tịch mới Warsh, đây sẽ là cái nhìn thực sự đầu tiên về hoạt động nội bộ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

PV

Nhịp sống thị trường

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