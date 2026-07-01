3 gã khổng lồ bán lẻ Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ khu vực Đông Nam Á?

Số liệu thống kê thị trường tính đến ngày 30/6/2026 phản ánh rõ nét sự phân hóa và phân bổ lại dòng vốn trong ngành bán lẻ khu vực Đông Nam Á. Bản đồ vốn hóa khu vực hiện chứng kiến sự áp đảo về số lượng của các tập đoàn Thái Lan.

Dẫn đầu tuyệt đối toàn khu vực là CP All của Thái Lan với giá trị vốn hóa đạt mức kỷ lục 12,6 tỷ USD. Doanh nghiệp này vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven cốt lõi, chi phối thị trường bán lẻ nhu yếu phẩm nhờ lợi thế quy mô tuyệt đối và mạng lưới phân phối logistics được tối ưu hóa sâu sắc qua nhiều thập kỷ.

Đứng thứ hai là một đại diện khác thuộc hệ sinh thái của tỷ phú giàu nhất Thái Lan là CP Axtra với quy mô vốn hóa 4,7 tỷ USD. Công ty tập trung mạnh vào mảng bán buôn và bán lẻ đại siêu thị thông qua thương hiệu Makro và Lotus's, tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ và dòng tiền hoạt động cực kỳ ổn định.

Đại diện của Việt Nam là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận mức vốn hóa đạt 4,4 tỷ USD. Hoạt động đa ngành từ bán lẻ công nghệ đến bách hóa tiêu dùng, MWG chứng minh năng lực tái cấu trúc vượt trội và tối ưu hóa chi phí vận hành. Hiện MWG sở hữu hệ sinh thái bán lẻ đa dạng bao gồm chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh (DMX) và siêu thị Bách Hóa Xanh, trong đó DMX vừa hoàn tất IPO thành công với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư lớn như Dragon Capital, đánh dấu bước ngoặt chiến lược khi trở thành công ty niêm yết độc lập và mở rộng dư địa tăng trưởng tại các thị trường tiềm năng như Indonesia thông qua chuỗi EraBlue . Chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh mở rộng thị trường ra toàn quốc, gia tăng mạng lưới cửa hàng nhanh chóng và hướng tới doanh thu khổng lồ lên đến 10 tỷ USD trong tương lai.

Gã khổng lồ Central Retail Corporation của Thái Lan hiện ghi nhận giá trị vốn hóa đạt 4,3 tỷ USD. Tập đoàn này sở hữu danh mục đầu tư đa dạng từ trung tâm thương mại, siêu thị điện máy đến thời trang cao cấp, hoạt động đa quốc gia và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc đại siêu thị tại thị trường Đông Nam Á.

Đại diện duy nhất của đảo quốc sư tử là Sheng Siong Group ghi nhận mức định giá 3,7 tỷ USD, giữ vị trí thứ năm. Đây là chuỗi siêu thị bán lẻ nhu yếu phẩm hàng đầu Singapore, nổi tiếng với năng lực quản trị hàng tồn kho và kiểm soát chi phí cực tốt, giúp doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận ổn định qua các chu kỳ kinh tế vĩ mô.

Alfamart đến từ Indonesia có giá trị vốn hóa thị trường đạt 3,2 tỷ USD. Doanh nghiệp này sở hữu mạng lưới hàng chục nghìn cửa hàng tiện lợi trải dài khắp quốc đảo, khai thác triệt để lợi thế quy mô dân số trẻ và xu hướng tiêu dùng nhanh tại các đô thị vệ tinh nội địa.

Home Product Center của Thái Lan hiện có quy mô vốn hóa 2,5 tỷ USD. Công ty vận hành chuỗi siêu thị chuyên biệt về vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và đồ gia dụng dưới thương hiệu HomePro, sở hữu tệp khách hàng trung lưu có mức chi tiêu gia tăng đều đặn.

Com7 Public Company , một đại diện chuyên doanh sản phẩm công nghệ và thiết bị số của Thái Lan, đạt giá trị thị trường 2,0 tỷ USD. Doanh nghiệp này tận dụng tốt làn sóng nâng cấp thiết bị điện tử thông minh và các dịch vụ hậu mãi đi kèm để giữ vững thị phần tại phân khúc bán lẻ ICT.

Một tên tuổi khác của Việt Nam là Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có vốn hóa 1,2 tỷ USD. PNJ khẳng định vị thế độc tôn trong ngành bán lẻ trang sức cao cấp nhờ chiến lược số hóa chuỗi cung ứng và năng lực chế tác vượt trội.

Siam Global House của Thái Lan hiện cũng ghi nhận giá trị thị trường đạt 1,2 tỷ USD. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ kho hàng vật liệu xây dựng và dụng cụ làm vườn, tập trung khai thác phân khúc khách hàng tự sửa chữa nhà cửa tại các tỉnh lẻ.

Một đại diện của Việt Nam là FPT Retail cũng lọt vào danh sách những công ty bán lẻ giá trị nhất khu vực với mức vốn hóa đạt 0,8 tỷ USD. Động lực định giá cốt lõi của doanh nghiệp đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu , mô hình bán lẻ dược phẩm đang bứt phá thần tốc và chiếm lĩnh thị phần lớn tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu vượt kỳ vọng và bù đắp hoàn toàn cho mảng bán lẻ ICT truyền thống đang dần bão hòa.

Bukalapak.com của Indonesia ghi nhận mức định giá 0,5 tỷ USD, đại diện cho nhóm bán lẻ công nghệ và thương mại điện tử. Doanh nghiệp này tập trung vào ngách số hóa các cửa hàng tạp hóa truyền thống tại Indonesia, dù đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng xuyên quốc gia.

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk thì có mức vốn hóa đạt 0,3 tỷ USD. Doanh nghiệp chuyên doanh các sản phẩm cải thiện nhà cửa và phong cách sống, đang tích cực tái định vị thương hiệu và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trên từng điểm bán để bảo vệ dòng tiền thuần.