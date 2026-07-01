Hiệu suất các kênh đầu tư 6 tháng đầu năm: Vàng, bạc thất thế

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với một bức tranh đầu tư nhiều bất ngờ khi sự phân hóa thể hiện rõ rệt giữa các loại tài sản.

Trong khi dầu Brent có hiệu suất ấn tượng nhất với mức tăng 16,6%, chứng khoán Mỹ cũng duy trì đà tăng mạnh, hai kim loại quý từng "làm mưa làm gió" năm 2025 là vàng và bạc lại ghi nhận mức giảm lần lượt 7% và 17,1%.

Trong nước, VN-Index chỉ đạt hiệu suất 4,2%, nhỉnh hơn đôi chút so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm 6 tháng.

Vàng , bạc quay đầu giảm mạnh

Điểm đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm là sự đảo chiều mạnh của nhóm kim loại quý. Sau khi lập các đỉnh lịch sử trong tháng 1, giá vàng quốc tế đã điều chỉnh mạnh, khiến hiệu suất từ đầu năm đến cuối tháng 6 giảm khoảng 7%. Trong khi đó, bạc còn giảm sâu hơn tới 17,1%, trở thành tài sản có diễn biến kém nhất trong nhóm được khảo sát.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ như kỳ vọng trước đó. Bên cạnh đó, hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trong năm 2025 cũng khiến áp lực bán gia tăng.

Dù vậy, nhiều tổ chức quốc tế vẫn cho rằng xu hướng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ nhờ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và vai trò phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn địa chính trị còn hiện hữu.

Dầu Brent trở thành tâm điểm trong nửa đầu năm

Ở chiều ngược lại, dầu Brent là tài sản có diễn biến tích cực nhất trong nửa đầu năm khi tăng 16,6%. Giá dầu được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung toàn cầu, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng kỳ vọng nhu cầu năng lượng phục hồi trong mùa hè tại Mỹ và châu Âu.

Đà tăng của dầu cũng kéo theo sự hồi phục của nhóm cổ phiếu năng lượng trên nhiều thị trường, đồng thời tạo áp lực lên lạm phát, khiến kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay liên tục bị điều chỉnh.

Dù vậy, giá dầu Brent cũng đã quay đầu giảm mạnh sau khi đạt đỉnh hồi cuối tháng 4 khi xung đột tại Trung Đông tìm được lối thoát và nút thắt tại eo biển Hormuz dần được tháo gỡ.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục vượt trội

Mặc dù kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như không còn nhưng chứng khoán Mỹ vẫn đi lên khá mạnh mẽ. Chỉ số S&P 500 đạt hiệu suất 8,7% sau 6 tháng, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khả quan của nhóm công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và điện toán đám mây.

Việc S&P 500 tăng tích cực cho thấy sức hút của thị trường Mỹ vẫn rất lớn đối với dòng vốn toàn cầu, dù mặt bằng định giá không còn rẻ như những năm trước. Các cổ phiếu công nghệ dù chững lại đôi chút nhưng vẫn tăng rất ấn tượng so với đầu năm.

VN-Index hồi phục nhưng vẫn khiêm tốn

Trong nước, VN-Index tăng 4,2% sau nửa đầu năm và đang tiếp cận vùng đỉnh lịch sử. Đây là mức tăng tích cực nếu so với diễn biến điều chỉnh mạnh trong quý I, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với chứng khoán Mỹ.

Thị trường Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rất mạnh. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn chưa phục hồi tương xứng, khiến mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ diễn biến của toàn thị trường.

Dù vậy, với triển vọng nâng hạng thị trường cùng kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện trong nửa cuối năm, chứng khoán Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức đánh giá còn dư địa tăng trưởng.

Thực tế, mức tăng của VN-Index chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại Vietcombank mang lại (khoảng 3,5%). Gửi tiết kiệm không phải là kênh tạo ra lợi nhuận hấp dẫn nhưng vẫn phát huy vai trò bảo toàn vốn và phù hợp với nhóm nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định.

Có thể thấy, bức tranh đầu tư 6 tháng đầu năm 2026 phản ánh một thực tế là không có tài sản nào luôn duy trì vị thế dẫn đầu. Chỉ trong vòng nửa năm, dầu Brent đã vượt lên mạnh mẽ, chứng khoán Mỹ tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn, trong khi vàng và bạc – những kênh đầu tư từng mang lại mức sinh lời vượt trội năm trước lại trở thành những tài sản giảm giá mạnh nhất.

Điều này nhắc nhở nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thay vì tập trung toàn bộ vốn vào một loại tài sản, việc phân bổ hợp lý giữa cổ phiếu, hàng hóa, tiền gửi và các tài sản phòng thủ sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trước những biến động khó lường của thị trường.

Bước sang nửa cuối năm 2026, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát chính sách của Fed, diễn biến địa chính trị, giá năng lượng cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Những yếu tố này nhiều khả năng sẽ quyết định liệu dầu có tiếp tục giữ ngôi đầu, chứng khoán có nối dài đà tăng hay vàng sẽ lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn truyền thống.